聯大會議通過決議促以巴立即永久停火　中方：發出強而有力訊號

聯合國大會緊急特別會議6月12日大比數通過決議，要求以巴衝突方立即無條件永久停火。中國常駐聯合國代表傅聰在表決後作解釋性發言，認為新決議反映國際社會的壓倒性呼聲，發出強而有力的政治訊號，體現絕大多數會員國的團結與共識。



央視報道，傅聰表示加沙衝突已經成為人類文明的污點。安理會上週十個非常任理事國提交加沙決議草案，得到14個安理會成員支持，但再次遭到美國否決，中方深感失望和遺憾。

傅聰強調，以色列持續升級對加沙地帶的軍事進攻，每天都有大量無辜生命消逝。無論用甚麼藉口，殺害平民都不會變得高尚和正義。中方敦促以色列立即停止在加沙地帶的一切軍事行動。對當事方有重要影響力的國家，應該秉持公正負責任態度，採取切實有力行動。

2025年6月12日，美國紐約，聯合國大會緊急特別會議大比數通過決議，要求以巴衝突方立即無條件永久停火。（Reuters）

傅聰說，加沙即將發生大規模饑荒。而在加沙邊境之外，大量食品堆積在倉庫，卻無法運送給飢餓的民眾。這種強制剝奪民眾獲取生存物資權利的行為，違反國際人道法，殘忍且不可接受。

他提到，中方堅決反對把人道援助武器化，敦促以色列履行佔領方義務，立即解除對加沙地帶的封鎖，全面恢復人道物資准入，支持聯合國等人道機構開展工作。

2025年6月12日，美國紐約，聯合國大會緊急特別會議大比數通過決議，要求以巴衝突方立即無條件永久停火，美國等國家投下反對票。（Reuters）

傅聰指出，聯大和安理會在衝突爆發以來，通過多份決議要求停火，國際法院（ICJ）發布了多項臨時措施命令，但均沒有得到有效落實。

傅聰明言，全面落實安理會決議是《聯合國憲章》規定的所有會員國的義務，遵守國際法和國際人道法，是各國義不容辭的責任。國際社會應採取必要行動，制止所有違法行為並予以追責，共同捍衛多邊主義和國際法權威。

2025年5月7日，美國紐約，中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國特別會議上發表講話。（新華社）

在12日的表決中，包括中國在內的149個國家投下贊成票，美國、以色列和另外10個國家投了反對票，印度、羅馬尼亞、斯洛文尼亞等19國棄權。