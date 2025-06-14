路透社：白宮正審查SpaceX與政府合約　特馬罵戰暫息或無阻調查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今月初與億萬富豪馬斯克（Elon Musk），因他主推的「大而美」減稅法案而在線上爆發罵戰，儘管雙方態度逐漸緩和，馬斯克還首先對之前發出不利特朗普帖文展現悔意。路透社引述消息人士指，白宮並未暫停向馬斯克「動刀」，反而是命令各機構開始審查與馬斯克旗下公司合約，「取得政治子彈」，尤其是對美國太空科技探索公司SpaceX，以備「不時之需」。



報道引述四名消息人士指，白宮本月早些時候，就指示國防部和國家航空航天局（NASA）收集有關SpaceX那些涉及數十億美元合同的詳細信息。

報道引述消息人士認為，審查旨在確保特朗普政府，能夠在決定對馬斯克採取行動時，可以立即施展行動，形容審查是「取得政治子彈」。

報道指，審查進程顯示聯邦政府正落實特朗普在爭吵中對馬斯克發出的砍訂單威脅，倘若實施，或能終止馬斯克旗下相關企業與聯邦政府間的業務和補貼，不過報道目前未能確定白宮會否取消SpaceX與聯邦政府間，總共涉及約有220億美元的合約。