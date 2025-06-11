與馬斯克隔空對罵後　特朗普不排除和解：我認為他很內疚

美國富豪馬斯克（Elon Musk）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）隔空罵戰之後，馬斯克周三（6月11日）在社交平台X（舊稱Twitter）釋出和解信號，自稱「感到後悔」。特朗普早在周一接受一檔Podcast節目採訪時也表示，不排除與馬斯克和解的可能性。



特朗普在錄製《紐約時報》專欄作家戴文（Miranda Devine）主持的Podcast節目《Pod Force One》首播集時，說道：「聽着，我沒什麼不好的感覺，我真的很驚訝會發生這種事。他（馬斯克）對一項非凡的法案窮追猛打…… 實際上，我認為他對自己說的那些話感到非常內疚。」

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

在主持人評論馬斯克似乎「有點像對待父親般」對特朗普之後，總統承認：「我對他失望，但是你知道，這種事有時會發生，我並不責怪他，但是有點失望。」

當被問及他和馬斯克能否重歸於好時，特朗普回答：「我想我可以，但我們必須讓國家恢復正常。我現在唯一的任務就是讓這個國家回到前所未有的高度。」

特朗普周五在一次電話採訪中評價馬斯克「這個可憐人遇到問題。」

5月20日，特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》，期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。（Reuters）

主持人根據這消息問特朗普，指的是否是「毒品問題」，但遭到迴避：「我真的不知道他遇到什麼問題。」

被問及前顧問班農（Steve Bannon）透露，馬斯克4月曾和財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮激烈爭吵，甚至上升至肢體碰撞。特朗普否認：「他們之間沒有打架，但我猜他們有點吵架。」