港男日本用必勝電腦程式賭博賺數十億逍遙法外　手下因逃稅被起訴

據日本媒體報道，香港一名男子利用十多年前開發的「必勝電腦程式」，在日本進行各種賭博投注並獲利數十億日圓。他在日本僱用兩名幫手谷強與徳中棟梁，借用60名親戚朋友資料開立帳戶投注，每場下注超過100注。上述兩人其後被日本稅局發現涉嫌逃稅2.6億日圓（約1400萬港元）而被刑事檢控，但這名香港人卻因毋需在日本報稅而逃過被起訴。



《朝日新聞》6月11日報道，東京地方稅務局已起訴包括J3足球隊經紀公司前會長在內的兩人，他們涉嫌違反入息稅法，偽造納稅申報單。儘管他們在賽馬等公開賭博中獲利超過6億日元（約3300萬港元）。兩人利用一套獨特的電腦系統，機械化地購買大量投注券。開發該系統的香港男子從中獲利數十億日元，但指控已被撤銷。

消息人士透露，被起訴的分別是J3足球隊「Azul Claro Numazu」（東京都澀谷區）經紀公司前會長谷剛（57歲）和餐飲管理公司高層德中透郎（71歲）。

日本媒體就港男利用電腦程式賭博獲利的報道：

報道指，這兩名男子在截至2021年的兩年間，投注於日本JRA賽馬賽事、地方賽事和賽艇比賽，共獲得約6.1億日圓（約3300萬港元）的獎金。然而，前會長谷田隱瞞收入，德中則未提交報稅表，兩人涉嫌合共逃稅約2.6億日圓（約1400萬港元）。

據報道，兩人已完成修改後的報稅並繳稅，並表示「對給大家帶來的不便深感抱歉」。

報道指，這套獨特的系統是由一名香港男子在十多年前自行研發的。據推測，該男子是主謀，而這兩名男子則是負責「落住」的買家。

據報道，這兩名男子主要使用JRA賽馬賽事的線上投注系統。他們利用親戚朋友約60個投注帳戶，在一場比賽中購買100多張不同類型的投注券。在某些月份，他們的投注金額高達20億日圓（約1.09億港元）。

報道指，他們幾乎每個月都可以獲利，其中兩人獲得約10%的利潤，而港男則獲得數十億日圓，佔利潤的90%。據報道，兩人將利潤以現金形式持有或用於投資。

日本國稅局於去年3月對兩人進行強制調查揭發事件。由於香港男子毋需在日本申報利得稅，因此並沒有被起訴。