日本7月地震傳言惹恐慌　氣象廳長官：不應憂慮沒科學根據消息

「日本7月將鰻生大地震」的流言滿天飛，導致不少港人卻步。日本氣象廳長官野村龍一6月13日重申有關說法是謠言，強調當今的技術無法準確預測地震發生的時間和規模等。



共同網6月13日報道，野村龍一向傳媒表示，對很多人相信「日本7月將發生大地震」的這些沒有根據的消息感到非常遺憾，指重要的是出於科學觀點，呼籲不要相信，亦不應為那樣的消息而擔心。

日本地震調査委員會1月將南海海槽巨大地震30年內發生率從70%至80%，上調至80%左右。圖為2024年8月8日，日本西南部鹿兒島縣大崎鎮發生地震後有房屋倒塌。（REUTERS）

野村強調，以現在的技術還無法預測地震的具體時間、地點和規模。他同時指出，日本任何時候都有可能發生地震，所以防備工作就要由平時做起。

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流言源於過去預測到311東日本大地震的漫畫家龍樹諒（竜樹諒），在著作《我所看見的未來「完全版」》暗示2025年7月將發生大災難，導致港人「回鄉」意慾減少，連帶來往港日兩地的航班因此減少。

除了氣象廳，日本國家旅遊局（JNTO）早前亦重申傳言「沒有科學根據」，並呼籲保持冷靜。而龍樹諒則會推出新作品《天使的遺言》（天使の遺言，暫譯），針對她的夢境做出解釋，進行闢謠。