日本97歲「鬼才自拍阿嫲」病逝　72歲當攝影新手　靠趣怪新意走紅

有「自拍阿嫲（自撮りおばあちゃん）」之稱的日本攝影師西本喜美子，於昨（9）日辭世，享耆壽97歲。



她以72歲高齡之姿開啟攝影學習之路，創作各種搞笑又可愛的自拍爆紅網路，被譽為「地表最強阿嫲」，家屬透過Instagram證實死訊，令粉絲相當惋惜。

有「自拍阿嫲」之稱的日本攝影師西本喜美子，於9日辭世，享耆壽97歲。（IG@kimiko_nishimoto）

有「自拍阿嫲」之稱的日本攝影師西本喜美子，於9日辭世，享耆壽97歲。（IG@kimiko_nishimoto）

有「自拍阿嫲」之稱的日本攝影師西本喜美子，於9日辭世，享耆壽97歲。（IG@kimiko_nishimoto）

點圖放大看看西本喜美子的創意攝影作品：

+ 25

西本喜美子以騎機車摔車、被車輾過、被晾在衣架上、裝進垃圾袋、飄浮在半空等一系列搞怪自拍照走紅，成為日本家喻戶曉的「自拍阿嫲」，IG帳號追蹤人數多達近40萬人。

5月底時她曾在IG提到因腳痛入院治療，其間也陸續分享照片，表達明年還想來看櫻花的心願，沒想到不敵病魔，於9日離世。

其子西本和民在她的IG帳號發布此消息，表示葬禮將依本人遺願低調辦理，僅親屬參與，並感謝大家在她生前對她的關愛與照顧。

他表示，母親生性樂觀、總是帶著笑容，樂在創作，也樂於透過作品將歡笑與喜悅帶給大家，非常感謝因攝影結識的朋友與粉絲：

母親從72歲開始接觸攝影，有幸認識了許多朋友，豐富了她人生的第三階段。這25年來的攝影人生，我們滿懷感恩之情，感謝大家的陪伴與支持。

死訊曝光後，大批粉絲擁入IG表達不捨：

「我也想活得像你一樣」

「謝謝你為我們帶來這麼多歡樂」

「在天堂也繼續拍攝精采的照片吧」

「她讓我明白無論幾歲都可以開始新的人生，非常感謝」



【延伸閱讀】越南師奶墮離婚低谷 買部相機到處拍拍散散心 成了國際攝影大師（點圖放大瀏覽）：

+ 28

延伸閱讀：

大馬嚴重車禍 33傷14大學生亡 12年來最慘事故

沙國重金投資見效 伊斯蘭曆1446年朝覲圓滿落幕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】