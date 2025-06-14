洛杉磯騷亂｜示威者訓斥軍人：你們站在歷史錯誤的一邊｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日針對非法移民在洛杉磯高調執法，事件引發大規模騷亂。特朗普其後不顧加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的反對，派遣4000名國民警衛隊前往當地執勤。網上傳出一段影片，一名白人男子教訓國民警衛隊員，指他們曾向憲法宣誓效忠，應該站在人民這一邊，而不是為白宮那位法西斯主義者（特朗普）效命。這名男子又指軍人「站在歷史錯誤的一邊」。



洛杉磯一名男子訓斥派駐當地的國民警衛隊「站在歷史錯誤的一邊」：

從網上的影片可見，這名男子與站崗的國民警衛隊保持一定的距離。他向軍人們大喊：「你們手持槍械和武器看似很強悍，但你們應該站在我們這邊，你們此刻站在歷史錯誤的一邊。」

這名男子其後表示：「我知道你們有任務在身，但你們是向憲法宣誓效忠，而不是向白宮那位法西斯主義者（fascist，指特朗普）效命。」

白人男子大聲疾呼：「他們派手持武器軍人進駐我們的社區，我們的社區本來十分和平，居民辛勤工作，現在卻要面對這一切。而你們居然袖手旁觀助紂為虐。我受夠了這一切，你們也應對此感到厭倦。」

他不依不饒地控訴：「難道你們認為那些派你們來這裡，身處白宮的人，他們在乎你們嗎？他們根本不在乎你們，甚至在背後嘲笑你們。特朗普當你們是傻瓜，他曾嘲諷那些在海外喪命的軍人是笨蛋，這就是你們現在捍衛的人。」

這名男子強調：「想想你們在歷史的位置吧，你們有小孩嗎？這是你希望你們孩子未來生活的社會嗎？你們對事態感覺良好嗎？」

他最後質問：「你們全副武裝外表看似很強悍，但你們內心是怎麼想的？這是我們的社區，如果有需要我們將會挺身而出守衛她。」