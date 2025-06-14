特朗普「生日閱兵」　全美百萬人擬赴2000場No Kings示威「贈慶」

美國多地近日爆發示威，抗議移民和海關執法局（ICE）針對非法移民的高調執法。美國時間6月14日（周六，香港時間15日凌晨）將迎來美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式，當日亦是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。美國有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，英國媒體指該組織現時計劃在全美多地舉行2000場遊行活動，預期規模將超越4月舉行的「將手拿開」（Hands Off）抗議行動。



有網民分享「不要國王」（No Kings）示威活動的官方宣傳片：

據英國《衛報》報道，預計將有數百萬人於14日（周六），在全美約2000個地點舉行反特朗普政府的示威活動，這場名為「拒絕國王」的示威活動計劃在總統閱兵和生日當天舉行。

報道指，自特朗普政府派遣現役海軍陸戰隊及國民警衛隊前往洛杉磯，鎮壓抗議針對非法移民搜捕行動的和平示威活動後，美國民眾對「拒絕國王」活動的關注度大幅上升。

No Kings官網上列出將舉行示威活動的城市：

示威活動的發起人之一，Indivisible的聯合創辦人Erra Levin表示：「自上週末以來，我們在「拒絕國王日」的互動地圖上看到了數百個新的活動，我們看見成千上萬的民眾報名參加這些活動。」

No Kings 示威活動主辦方發布的宣傳影片截圖：

據報道，「拒絕國王」的主辦方並不會在華盛頓舉辦示威活動，其目的是希望將民眾的焦點從閱兵轉移過來，展示首都以外人民的力量。

費城將舉辦一場旗艦遊行，而位於華盛頓的主辦方將在當地舉辦一場「華盛頓歡樂日」（DC Joy Day），旨在「慶祝華盛頓的人民、文化以及民眾之間的聯繫」。

No Kings 示威活動主辦方發布的宣傳影片截圖：

Erra Levin強調：「我們不想給他（特朗普）任何藉口鎮壓在華盛頓的示威者，我們不想給他藉口指責我們在反抗軍隊。相反，我們想讓他看起來跟他本人一樣渺小軟弱，然後在全國其他城市進行抗議活動。」

2025年6月11日，美國知名零售企業沃爾瑪（Walmart）的後人克里斯蒂・禾頓近日在《紐約時報》登廣告，號召美國民眾在14日（周六）上街向美國總統特朗普（Donald Trump）施政表示不滿，參與「向皇帝說不」（No Kings）的遊行示威，。（網絡圖片，Reuters）

No Kings主辦方在官網上表示，他們認為特朗普藐視法庭、大規模驅逐移民、侵犯公民權利以及削減公共服務等行為，都是他們選擇上街抗議的原因，並寫道：「腐敗已經蔓延到極致。（美國）沒有王座。（美國）沒有王冠。（美國）沒有國王。」這次抗議活動將覆蓋美國東岸到西岸的各個大城市和小城鎮，這項示威活動旨在表明，在美國各個角落都存在反特朗普的聲音。