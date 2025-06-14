王毅分別通話伊朗與以色列外長　反對以色列違國際法武力襲擊伊朗

中國外交部長王毅6月14日分別同伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與以色列外長薩爾（Gideon Saar）通電話，據新華社報道，王毅稱中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗。



在王毅與伊朗方面的通話中，伊朗外長阿拉格齊通報地區局勢的最新情況，表示以色列日前悍然襲擊伊朗，造成伊方軍事人員和平民傷亡，尤其是襲擊伊朗核設施，嚴重違反國際法，以方軍事行動高度危險，可能將整個地區拖入全面戰爭。

他希望國際社會發出要求以色列停止軍事行動的一致聲音。感謝中方對伊方立場的一貫理解和支持，相信中方將為促進地區和平穩定發揮更為重要的作用。

王毅：中方明確譴責以色列侵犯伊朗主權

王毅說以色列襲擊伊朗後，中方已在第一時間公開表明立場，中方明確譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，堅決反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊，支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全。

2024年12月，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

批以色列行為嚴重違反國際關係基本準則

他稱以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創危險先例，有可能造成災難性後果，中方支持國際社會主持公道，盡快發聲，也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。

王毅表示當前地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設作用，希望伊方維護好中國機構和人員安全。阿拉格齊表示，伊方願同中方保持溝通，全力保障好中國機構和人員安全。

王毅：反對使用武力和制裁手段

在王毅與以色列方面的通話中，他聽取薩爾介紹以方對當前局勢的看法和以色列的立場後，王毅表示中方一貫主張任何國際爭端都應通過對話協商予以解決，反對使用武力和制裁手段，鑑此中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，尤其是在國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況下，這一行徑更是不可接受的。

他稱以色列、伊朗都是中東重要國家，以伊關係牽動中東戰和全局。當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動盪，回歸外交手段解決問題的軌道，這也是國際社會的普遍共識。

圖為2025年4月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西出出席金磚國家外長會議。（Reuters）

王毅：中東不能永遠處於衝突陰影下

王毅向他介紹同伊朗外長阿拉格齊通話的情況，強調中東不能永遠處於衝突的陰影下，以色列也不應持續生活在戰爭的不安中，伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。

他稱武力無法帶來持久和平，秉持共同安全理念才能徹底解決各方合理關切，中方一貫從事情本身的是非曲直出發對待和處理地區熱點問題，敦促以伊雙方通過對話解決分歧，尋求和平共處之道，中方願為此發揮建設作用。

王毅希望以方切實維護好中國機構和人員的安全，薩爾表示以方一貫重視並將繼續維護中國機構和人員安全。