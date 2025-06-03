王毅會見美國新任駐華大使 強調平等尊重是中美交往前提
撰文：官祿倡
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中國中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（6月3日）在北京會見美國新任駐華大使龐德偉（David Perdue）。王毅歡迎龐德偉履新，並希望他能在任上促進兩國關係發展，還強調平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇。
王毅在面見龐德偉時提到中美雙方上月在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，他強調中方有落實雙方共識，對美方近期對華舉措表示遺憾，稱有損中方權益，中方堅決反對，美方應相向而行，切實落實兩國元首今年1月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件。
王毅強調當前中美關係處在重要關鍵節點，希望龐德偉做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。
龐德偉表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）十分尊重中國國家主席習近平，兩國元首保持積極、建設性交往十分重要。作為駐華大使，願本着相互尊重、相互聆聽的精神，同中方保持密切溝通。
他會後在社交平台發文，指自己有同王毅強調特朗普在兩國貿易、芬太尼和非法移民方面的優先事項。
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