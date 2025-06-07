王毅與法國外長通話　稱台灣同烏克蘭問題存在本質區別

中國外長王毅6月6日應約同法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）通電話。王毅表示台灣問題同烏克蘭問題存在本質區別，希望法方堅持正確立場，他又稱反對北約插手亞太事務。



中國外交部指，王毅說中法都具有獨立自主傳統，應增強戰略互信，尊重彼此核心利益，台灣問題是中國內政，事關中國國家主權和領土完整，同烏克蘭問題存在本質區別。

他稱中方重視法方奉行一個中國政策的承諾，相信法方會將這一承諾落到實處，希望法方堅持正確立場，反對北約插手亞太事務。

王毅2025年3月21日到達東京，出席中日韓外長會談（Pool via REUTERS）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前在5月30日稱，如果中國不希望北約加強介入亞洲事務，北京應採取更多措施阻止朝鮮參與俄烏戰爭、支援俄羅斯等介入歐洲事務的行為，又指「若我們認為可以允許俄羅斯在沒有任何限制、約束，在國際秩序沒有任何回應的情況下，奪取烏克蘭部分領土，那麼未來台灣會如何？」

中國使館其後批評，拿台灣問題與烏克蘭問題相聯繫做類比是不可接受。

在最新通話中，王毅又強調中法應共同堅持多邊主義，維護自由貿易，反對單邊霸淩行徑。

雙方還就烏克蘭、巴勒斯坦與以色列、伊朗核等問題交換意見。