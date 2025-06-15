美國據報擬再限36國公民入境　若有國家願接收遭美遣返者或可豁免

據《華盛頓郵報》報道，美國國務院已經於周六（6月14日）向本國外交官發出備忘錄，擬再限制36個國家公民入境美國。



據報道，該備忘由國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署，已經發送給相關外交官，要求各國政府在60天內達到美國國務院新訂立的要求，並在周三上午前提交一份初步行動計劃。

36國中有包括埃及、剛果、埃塞俄比亞等在內的25個非洲國家，以及敘利亞、柬埔寨、不丹等國。

2025年1月20日，危地馬拉移民遭美國遣返回國，於當日搭乘驅逐航班抵達危地馬拉一個空軍基地。（Reuters）

備忘中指出，有關國家沒有有能力的中央政府機構可提供可靠的公民身份證明，或存在「廣泛的政府欺詐行為」、擁有大量違反簽證條款的公民。此外則還有國家公民在美國從事反猶和反美活動，或者允許個人通過投資獲得公民身分、而無需在當地定居等。

備忘錄還指，若有國家願意接收被美國驅逐出境的第三國公民，將能緩解其他疑慮。