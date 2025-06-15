美國明尼蘇達州議員槍擊案　疑犯車內發現目標名單　FBI懸紅通緝

美國明尼蘇達州6月14日發生兩宗針對州議員的槍擊案，導致眾議員霍特曼（Melissa Hortman）和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另一名議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子遭同一疑犯襲擊受槍傷入院。聯邦調查局（FBI）目前正以5萬美元懸賞通緝該名疑犯。



據美媒報道，FBI通緝57歲的疑犯博爾特（Vance Luther Boelter），刑事偵查局局長伊雲斯（Drew Evans）稱，疑犯在行兇時身穿黑色防彈衣和藍色襯衫，涉嫌冒充執法人員。

2025年6月14日，美國明尼蘇達州，圖為警方來到案發現場調查。（Reuters）

執法官員表示，疑犯遺棄一輛疑為警用SUV的車輛，警方在車內發現一份寫有該槍擊案死傷者以及多名其他政治人物的目標名單。名單上約有70人，其中包括明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在內的數十名該州民主黨人。

美國明尼蘇達州6月14日發生兩宗針對州議員的槍擊案，疑犯Vance Luther Boelter遭聯邦調查局通緝。（FBI）

FBI指此案是一宗針對公職人員的故意襲擊，沃爾茲則形容「這似乎是一宗出於政治動機的暗殺」。