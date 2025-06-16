G7加拿大峰會｜德國總理默茨籲緩和以伊衝突：伊朗不該有核武器

七國集團（G7）領導人峰會將於當地時間周日（6月15日）起在加拿大舉行，預計以色列與伊朗的衝突將成為重要議題。德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，他此次參加峰會有四個目標，包括伊朗不發展或擁有核武、確保以色列的自衛權、避免衝突升級、創造外交空間。他還稱德國已準備好防止伊朗襲擊境內以色列或猶太人。



加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他的優先事項是加強和平與安全、建立關鍵礦產供應鏈以及創造就業機會。但報道預計美國關稅以及中東和烏克蘭衝突等問題將在此次峰會上成為焦點。

2025年6月15日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在柏林勃蘭登堡機場登上前往加拿大參加G7峰會的德國空軍飛機前向媒體發表聲明。（Reuters）

路透社引述G7官員表示，各國領導人計劃就伊朗問題發表聯合聲明，呼籲緩和局勢。

德國總理默茨在準備飛往加拿大時表示，會議內容可能討論四點以幫助以伊達成協議：伊朗不能發展或擁有核武；以色列有權保護自己免受生存威脅，伊朗核計劃就代表了這種威脅；衝突不應該升級；必須創造外交空間。

據半島電視台，默茨還說：「我想補充一點，在德國我們也做好了準備，防止伊朗襲擊德國境內的以色列或猶太人目標。」