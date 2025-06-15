美日官員通電話 深入討論貿易協議 冀安排兩國領導人G7會晤
撰文：張涵語
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日本首席關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，據報6月14日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行30分鐘電話交談，進一步探討達成貿易協議的可能性，並研究安排美日雙方領導人於加拿大七國集團峰會（G7）期間會面。
路透社報道，赤澤亮正此前6月13日已分別與盧特尼克和美財長貝森特（Scott Bessent）進行面對面會談。赤澤後向傳媒形容此次會談內容非常詳細，並朝向達成潛在貿易協議推進。
日方聲明稱，美日雙方繼面對面會談後的電話會談也「非常深入」，並尋求達成一項對兩國均有利的貿易協議。
日方還表示，兩國正研究安排日本首相石破茂和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在加拿大出席七國峰會期間會晤。G7峰會將於15日在加拿大舉行，日方一直希望在該峰會上達成貿易協議。
日本若無法與美國達成協議，將從7月起面臨24%的關稅。此外，日本也正努力尋求美方豁免其汽車製造商的25%關稅。
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