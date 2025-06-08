烏克蘭代表團訪華盛頓　澤連斯基擬在加拿大G7峰會晤特朗普

俄羅斯周五（6月6日）針對烏克蘭在俄境內實施「蛛網」行動做出反擊，對其發動無人機襲擊，造成6人死，80人傷。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）同日晚上表示，基輔代表團上週曾訪問華盛頓，目的之一是為總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於15日起在加拿大舉辦的七國集團（G7）上的會晤做準備。



加拿大艾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis, Alberta）6月15日至17日將舉辦G7峰會。葉爾馬克在一次全國廣播中表示：「我相信，澤連斯基總統和特朗普總統將在10天后的加拿大G7峰會期間舉行會晤。」

2024年2月25日，烏克蘭基輔，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）出席烏克蘭2024大會。（Reuters）

他還表示，除了準備美烏元首會晤，雙方在華盛頓亦討論美國繼續向烏克蘭提供軍事援助：「澤連斯基總統明確闡述了我們的立場：根據已簽署的經濟合作協議，我們也準備購買部分設備，特別是導彈防禦系統等。」

美國政治新聞網《政治報》歐洲版（Politico EU）報道，此次出訪正值美國國會議員考慮針對俄羅斯及其最大能源客戶實施全面製裁之際。基輔方面代表團會見共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal），他們正在推動參議院通過一項兩黨法案，對購買俄羅斯能源資源的國家徵收高額關稅。