馬克龍撐格陵蘭 回應特朗普吞併威脅：既不出售也不可接管
撰文：莊勁菲
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日（6月15日）訪問格陵蘭（Greenland）時，他表示自己帶來了法國與歐盟的團結與友誼立場，批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言吞併這個丹麥的自治島嶼，稱該島「既不會出售，也不會被接管」。格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）則感謝馬克龍的言論。
特朗普開啟第二總統任期後，威脅不排除動用武力將格陵蘭島納入美國領土，引起格陵蘭人民和政府的強烈回應。
自特朗普公開覬覦該島以來，馬克龍是第一位訪問格陵蘭的外國領導人。據歐洲新聞電視台（Euronews），他周日抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）時批評特朗普的威脅：「這不是盟友該做的。」他還表示：「格陵蘭島不會被出售，也不會被接管。」
路透社引述馬克龍稱，法國將在努克開設新的大使館，並稱他的訪問旨在表明法國和歐盟對格陵蘭主權和領土完整的支持。
馬克龍此行受格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）和丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）邀請，馬克龍將與兩位領導人舉行聯合會晤，討論北極安全、氣候變化等議題。
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