王毅晤丹麥外相：中方在格陵蘭問題上尊重丹麥主權和領土完整

中共中央政治局委員、外長王毅，在北京與訪華的丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）會談。王毅說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。



王毅表示，中丹兩國應秉持建交初心，保持高層交往，增進政治互信。他表示，兩國關係75年來保持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並照顧彼此核心利益。

王毅又表示，中方願同丹方堅持雙向開放，繼續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。中國歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為中國企業提供公平、透明、非歧視營商環境。

拉斯穆森表示，丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策，願同中方加強高層交往。（Reuters）

王毅說，丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，中方願同歐方加強對話合作，希望丹麥為此發揮積極作用。當前國際形勢急劇動蕩，二戰後形成的國際體系遭受嚴重衝擊，全球治理正處在新的十字路口。中方願同包括丹麥在內的歐洲國家加強協調合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為中心的多邊貿易機制。

拉斯穆森表示，丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策，願同中方加強高層交往，深化投資、綠色轉型等領域互利合作，密切人文交流，推動兩國關係持續強勁發展。他又指，丹方堅定支持自由貿易，反對脫鉤，認為貿易戰不符合任何一方利益，期待同中國加強多邊事務溝通協調，共同維護多邊體系和國際秩序，維護全球化發展勢頭。