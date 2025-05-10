美國擬利用太平洋島國協議　將格陵蘭納入勢力範圍

路透社5月9日報道，據兩名美國官員和另一名知情人士透露，白宮正在討論一項計劃，利用美國用來與幾個太平洋島國保持密切聯繫的《自由加盟協議》（COFA），將格陵蘭（Greenland）納入美國的勢力範圍。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾揚言並吞格陵蘭。根據計劃，特朗普政府將向格陵蘭領導人提議與美國簽署COFA。

特朗普揚言美國要收購格陵蘭島。（Reuters）

美國目前與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帕勞（Palau，又譯帛琉）簽署COFA，協議具體內容視簽署國而異，但美方通常會提供多項基本服務，包括遞送郵件、緊急管理及軍事保護等。作為交換，美軍可在締約國境內自由行動，且與美國進行的貿易大多免稅。

消息人士稱，這並不是目前討論的唯一方案，而且該計劃將面臨許多實際障礙。格陵蘭可能需要脫離丹麥才能繼續實施這項計劃。

報道指出，儘管民調顯示格陵蘭人有意獨立，但大多數人不想成為美國的一部分。將很大一部分自治權割讓給華盛頓的《聯合艦隊協議》也可能遭到同樣的質疑。