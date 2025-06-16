印度再傳空難　直升機墜毀喜馬拉雅山　機上7人全部罹難

印度6月15日再次發生空難，一架載有朝聖者的直升機墜毀於喜馬拉雅山脈，機上7人全部罹難，包括一名不足兩歲幼兒；初步分析懷疑意外是因為天氣惡劣、山區能見度低所致。上周四，印度才剛發生民航機279人死亡的重大空難，是相隔不足一周內再次發生致命空難。



《印度斯坦時報》報道，一架雅利安航空公司（Aryan Aviation）的直升機周日凌晨從北阿坎德邦城鎮凱達爾納特（Kedarnath）起飛，在飛往古普特卡希（Guptkashi）途中卻偏離航道，其後失聯並墜毀。

▼印度直升機墜毀

北阿坎德邦當局表示，這宗事故很可能由惡劣天氣引起，印度民航當局已暫停喜馬拉雅地區飛往聖地的直升機服務。邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在社交平台X上發文說，當局對任何危及乘客安全的行為「零容忍」。

凱達爾納特擁有著名印度教寺廟凱達爾納特寺，供奉濕婆的十二座究提林迦之一。其所在的喜馬拉雅山脈地區，還有許多著名的宗教聖地，而現時正是教徒可以前去朝聖的季節。