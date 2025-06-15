印度航空空難｜當局啟動涉事波音機型審查　誓三個月出具事故報告

印度航空部長說，印度政府正在緊急檢查所有波音787型飛機，並補充說，當局正在調查所有可能導致印度航空空難的原因。



印度航空部長Ram Mohan Naidu周六（6月14日）在新德里的新聞發布會上說：「我們下令擴大對波音787系列飛機的檢驗。印度機隊共有34架787飛機。」但他並未透露這項檢查是否適用於所有印度航空公司。

2025年6月12日發生印度航空空難事件，圖為遇難少年Akash Patni遭飛機墜毀碎片砸中亡，家屬神情哀傷，其兄弟掩臉痛哭（Reuters）

路透社引述他說：「已有八架飛機接受檢查，所有飛機都將緊急檢查。」

據飛機追蹤網站Flightradar24的數據，印度航空公司（Air India）營運33架波音787飛機，而其競爭對手靛藍航空公司（IndiGo）只有一架。

印度航空監管機構周五要求印度航空公司對其配備GEnx發動機的波音787-8/9型飛機進行額外的維護檢查，包括評估某些起飛參數、電子發動機控制測試以及發動機燃油相關檢查。

然而，這些飛機尚未停飛，據一名消息人士周五告訴路透社，印度政府正在考慮停飛這個選項。

這是印度政府首次就周四（12日）在古吉拉特邦艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近發生的墜機事故召開新聞發布會。政府已成立兩個獨立的調查委員會，分別負責技術調查和事件調查，分析所有可能導致墜機的原因，調查報告將在三個月內公布。

據路透社報道，印度航空公司和印度政府正在調查墜機事故的幾個方面，包括發動機推力、襟翼以及起落架在飛機起飛後一直處於打開狀態的原因。

Naidu還說，飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器這兩個客機黑盒已於周五（13日）下午找到，其中一個黑盒受損，但相信仍可取得其數據。這些黑盒將在印度進行解讀和分析，美國調查人員預計將於周日（15日）抵達。現場搜救隊消息稱，黑盒是在飛機撞上的艾哈邁達巴德B.J.醫學院學生食堂屋頂上找到的。

這架載有載有230名乘客和12名機組人員的波音787-8「夢幻客機」（Dreamliner）周四在艾哈邁達巴德機場起飛後不久墜毀，飛機原要飛往英國蓋特威克機場（Gatwick Airport ），飛機起飛幾秒鐘後開始下降，並在撞上下方建築物時爆發出火球，機上只有一名乘客生還，其他人在飛機撞上B.J.醫學院宿舍時死亡。這是十年來全球最嚴重的空難。

印度航空墜機事故的遇難人數上升至279人，其中至少38人為地面人員。Naidu說，目前正在進行脫氧核糖核酸（DNA）採樣，以確認死者身份，並將遺體移交給家屬。

印方官員在發布會上說，涉事客機於當地時間12日下午1時40分墜毀，墜毀前飛機沒有出現任何問題。當天傍晚6時左右，印度民航總局、航空管理局和航空事故調查局抵達現場。

2025年6月13日，印度艾哈邁達巴德，圖為醫護將遇難者遺體放上救護車運走。（Reuters）

英國報章《每日電訊》報道，機長Sumeet Sabharwal與空中交通管制人員最後一次通話時說：「求救。沒有推力，失去動力，無法升空。」

這場危機給印度航空公司蒙上了一層陰影。自2022年塔塔集團（Tata Group）從印度政府手中接管印度航空以來，公司多年來一直在努力重塑聲譽並重組機隊。塔塔集團董事長周五說，集團希望了解事件真相，但「目前我們還不知道」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

