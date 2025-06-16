印度航空空難｜機長無線電喊Mayday後墜機亡　家中剩88歲老父

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，除了一人外全機罹難，其中包括56歲機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）。印度航空部門周日（6月15日）表示，事發時飛機起飛後突然下墜，機長拉升未果只好用無線電向塔台呼喊「求救（Mayday）！」惟幾秒後仍墜機，拋下88歲父親撒手人寰。



▼影片：機長88歲父親

《印度斯坦時報》報道，印度航空部長SK Sinha周六表示，飛機於12日下午1時39分起飛後未能上升到650英呎（約198米）以上，飛行員向空中交通管制中心喊道：「Mayday！」接到求救訊號幾秒鐘後，空中交通管制人員做出了回應，但飛機當時已墜毀，機上241人罹難。

《新印度快報》報道，機長薩巴瓦爾於1994年入職印度航空公司，原本即將退休。薩巴瓦爾一家住在孟買高檔住宅區波維（Powai）的Jal Vayu Vihar。他88歲的父親Pushkraj Sabharwal聽到兒子去世後非常震驚，久久說不出話來，一直悲痛落淚。

薩巴瓦爾的母親兩年多前去世了，他的姐妹則和家人住在德里。機長從那時起就一直照顧着父親。