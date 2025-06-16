特朗普集團推Trump Mobile進軍電話市場　T1手機標榜美國製造

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族旗下、由特朗普兒子領導的特朗普集團（Trump Organization）6月16日宣告推出Trump Mobile品牌，進軍手機及通訊服務市場，包括8月將售賣價錢為499美元（約3892港元）的T1手機，標榜是美國製造。



特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）6月16日在紐約召開記者會公布有關消息，他稱「我們將推出一整套產品，人們只需支付固定月費，就可以透過手機獲得遙距醫療、汽車路邊援助以及向全球100個國家或地區發送無限短訊。」

根據網站介紹，Trump Mobile會推出手機網絡通訊服務，方案名為47 Plan（特朗普為美國第47任總統），月費為47.45美元（約370港元），服務包括無限通話、短訊和流量，透過Drive America提供全天候道路救援，免費撥打國際電話至100多個國家或地區等。

品牌又會在8月推出T1手機，網站介紹指這是一款時尚的金色智慧型手機，在美國設計和製造，專為追求最佳體驗的客戶打造。

該手機價錢為499美元（約3892港元），設有6.78吋的AMOLED挖孔屏幕（Punch Hole AMOLED screen）、120Hz 更新率、5000萬像素主相機、指紋感應器、AI人臉解鎖等。