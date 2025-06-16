馬克龍反對特朗普提出由普京調解以伊危機的建議

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月15日到訪格陵蘭，以示向該國表示支持。馬克龍回應美國總統特朗普（Donald Trump）指願意接受俄羅斯普京在以色列和伊朗之間進行調解時表示：「我不認為俄羅斯能夠充當調解人，因為它目前正處於一場高強度的衝突中，並且多年來一直決定不遵守《聯合國憲章》。」他還強調，法國沒有參與以色列對伊朗的任何攻擊。



日前，馬克龍曾表示，如果伊朗對以色列的襲擊進行報復，法國可以參與「保護和保衛以色列的行動」，前提是法國「有能力這樣做」。他呼籲各方保持克制，並指責伊朗未能履行核問題上的國際義務，對區域不穩定負有重大責任。他同時重申法國對以色列安全的支持。

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）周日表示，目前尚未動員軍事資源保衛以色列。他說：「目前，鑑於伊朗襲擊以色列的性質和情況，法國尚未動員軍事資源，協助以色列攔截伊朗飛彈襲擊。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，她已和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就中東局勢發展進行了會談。（Reuters）

同日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，她已和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）就中東局勢發展進行了會談。她在社交平台X上發帖文重申，歐盟致力於和平、穩定以及透過外交努力緩和緊張局勢的承諾。她寫道：「歐洲一直明確表示：伊朗永遠不可能擁有核武。我們迫切需要透過談判找到解決方案。