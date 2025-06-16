以色列伊朗為何難以停戰？　特朗普已被內塔尼亞胡「騎劫」

6月16日，由以色列引爆的以、伊互轟進入第四日，雙方都沒有停手的跡象。整場戰爭幾乎是伊朗處於捱打的局面：以色列空軍在伊朗如入無人之境，持續擊殺伊朗軍事指揮高層，攻擊目標由核設施、導彈庫／發射地點擴展到首都德黑蘭的石油庫和波斯灣的天然氣提揀廠，以及德黑蘭多處的政府機構，連遠在伊朗東北的馬什哈德（Mashhad）機場也被打中。

相較之下，伊朗連日來持續向以色列發射導彈還擊，但九成以上的導彈都被成功攔截，只造成了一些平民目標的破壞，較具戰略或經濟意義的破壞就只得位於海法（Haifa）的煉油廠。

截至當地時間6月16日清晨，伊朗有至少224人死亡、過千人受傷，以色列則有至少13人死，近400人受傷。

6月15日，以色列攻擊了離以色列邊境2,300公里、位於伊朗東北的馬什哈德（Mashhad）。（X@Tendar）

6月15日本來是美國和伊朗在阿曼進行第六輪核問題談判的日子，但由於內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）搶先向伊朗發動「獅子雄起」（Rising Lion）攻勢，最終談判被取消。

核談判能作為停戰的「下台階」嗎？

不過，在實力不如人的情勢之下，伊朗似乎更為願意找下一個停火的下台階。15日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表明如果以色列停止攻擊，伊朗也將會停止還擊。雖然他表明伊朗有確鑿證據證明美國有支援以色列對伊朗的攻擊，但他依然表明伊朗「已準備好接受任何意在確保伊朗不追求核武器的協議」，與特朗普（Donald Trump）同一天聲言跟伊朗談判「沒有限期」「他們想要達成協議」「他們繼續談」的說法遙相呼應。

雖然如果美國和伊朗能達成某種核協議確實能叫停這場戰爭，但美伊之間對於核問題的核心分歧依然存在。美國要求伊朗最終放棄提煉低濃度的濃縮鈾，但伊朗卻堅持它有自行發展核能的主權權利。阿拉格齊15日亦重申了這一點。

2025年6月15日，以色列持續空襲伊朗德黑蘭，當地出現火災與濃煙（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

當然，美伊之間其實是有潛在的「下台階」的：美國可以容許伊朗「暫時」在國際原子能機構（IAEA）嚴謹監管下繼續提煉低濃度民用濃縮鈾，以換取伊朗同意「最終」會放棄濃縮鈾提煉，改由外國供應民用濃縮鈾，但同時「伊朗最終如何放棄鈾提煉」則留待未來的後續談判決定。某程度上，這也是美方在6月初的核協議提案的精神。

可是，這不是以色列會樂於接受的條件。以色列認為伊朗保留濃縮鈾提煉的能力只會讓他們保留發展核武器的潛在能力，一旦伊朗發展出核武，以色列彈丸之地被一舉移平就不是不能實現的事。因此，除非特朗普願意以強硬手段施壓以色列－－例如停止對以色列的軍援和軍售－－否則一個美伊「下台階」並不構成以色列停戰的理由。

以色列野心不止於核計劃

這一次「獅子雄起」行動的邏輯，更可說與「伊朗核協議」完全相反。兩者的目標，也是要阻止伊朗取得核武器，但內塔尼亞胡認為唯一能阻止伊朗取得核武器的方式就只有武力，而不是「核協議」那樣的外交。

6月15日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面各國大使。（Reuters）

同時，對他而言，要長遠消除伊朗的威脅，唯一出路更是要推翻伊朗的伊斯蘭主義政府。這也是為何這次行動會叫做「獅子雄起」的原因。「獅子與太陽」的符號是伊朗王權的象徵，1979年伊斯蘭革命推翻巴列維（Pahlavi）王朝之前，伊朗的國旗上就有「獅子與太陽」的符號。如今，這個符號也被視為伊朗被伊斯蘭化之前的文化象徵，例如古波斯史詩《列王紀》的英雄人物羅斯坦（Rostam）就可由獅子符號來代表。

內塔尼亞胡6月13日宣布發動「獅子雄起」行動之際，就特別向伊朗人民喊話，聲言以色列的軍事行動將「為你們開闢通往自由的道路」，更以波斯語說出「女性、生命和自由」，並同時引述猶太經典的故事去說明猶太人和波斯人之間的歷史友誼。

1979年伊斯蘭革命之前的伊朗國旗。（Wikimedia Commons）

這種「詩意」的背後是赤裸裸的「政權更替」圖謀。幾天之內，以色列已經擊殺了包括哈梅內伊（Ali Khamenei）資深顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令薩拉米（Hossein Salami）等一系列極高層人物。

以方對於伊朗能源目標的攻擊，也顯示出他們主要針對的並不是伊朗的能源出口，而是伊朗內部的能源供應，當中包括德黑蘭的油庫，以至波斯灣海岸上用來提煉國內使用天然氣的廠房等。這種做法明顯是想製造出伊朗經常出現的能源短缺來煽動起針對伊斯蘭政權的民怨。

伊朗武裝部隊的指揮階級幾乎被掃清（截至6月15日）。（ISW）

以色列同時也在攻擊德黑蘭各種維持國內秩序、治安的政府部門建築，明顯是要弱化伊朗當局對於民眾不滿的控制能力。

內塔尼亞胡甚至似乎有意直接擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊。他自己就公開表明這是其軍事行動有可能導致的結果。不同媒體也報道指以色列有可靠計劃甚至有機會殺死哈梅內伊，只不過是被特朗普叫停而已。

在「獅子雄起」行動這一種的邏輯前提之下，除非特朗普與以色列直接翻臉、站到伊朗一邊，否則以某種「下台階」式的美伊核協議來促成和平是不可能的。

當然，其中一種可能是伊朗放棄自主發展核能的主權權利，承諾拆毀現有的鈾提煉及其他核設施。

可是，這種主權權利是伊朗的紅線，不易放棄，而且以色列在能夠驗證伊朗已經拆毀核設施之前也還是會保留武力攻擊的自由。

6月15日晚，以色列港口城市海法疑被伊朗導彈擊中，一處起火。（Reuters）

以色列的「短板」

對於以色列而言，要伊朗完全放棄核計劃，只能以武力脅迫。今天其持續不斷和不斷擴大範圍的攻擊就正遵從這個做法，也就是要讓伊朗看到如果它不主動放棄核計劃，以色列也將以武力摧毀其核設施。

過去數天，伊朗多地的各類核設施都已經受到襲擊，當中最為重要的是位於納坦茲（Natanz）的鈾提煉廠，雖然該廠的離心機位於地底，但以色列對其地面建築的攻擊已經中斷了其供電設施，突然的停電據估計已經破壞了該廠的一些離心機。

另外，位於德黑蘭以南伊斯法罕（Isfahan）的四座與伊朗核計劃有關的建築亦已經遭到破壞，當中包括將鈾轉變成氣體放進離心機的設施，以及將濃縮鈾轉變成作為核彈頭的鈾金屬的設施。

不過，以色列的武力威脅卻有一個明顯的短板，那就是伊朗的另一個主要鈾提煉廠位於福爾道（Fordow）的大山之下，還埋藏到大約80米深處。以軍已對此地展開攻擊，卻未有造成破壞。而以色列也沒有足夠穿透力和爆炸力的彈藥去攻擊如此埋藏在地底深處的地下建築－－只有美國擁有、可以破壞到地底60米目標的GBU-57巨型鑽地彈才有可能威脅到福爾道。

位於大山之之下、藏於地底80米的福爾道核設施：

因此，以色列能做的大概只對福爾道－－甚或是伊朗在納坦茲附近正在興建的新地下鈾提煉廠－－採取「定時除草」的策略，也就是對其周邊設施，例如是福爾道地下廠房的接近地面入口通道等進行轟炸，讓伊方「得物無所用」，並且定時對相關接近地面的設施進行打擊。

然而，除了「除草」可能沒有除盡之外，「定時除草」策略也決定了以色列和伊朗將長遠處於戰爭狀態。即使其戰況不像今天般激烈，也會構成中東區內的長期不穩。

特朗普變成戰爭主角

這個時候，特朗普似乎就要被迫作出一個極其艱難的選擇：到底要不要插入戰爭幫以色列一舉以武力解決伊朗的核計劃？

如果美國不介入，以色列不能根除伊朗核計劃，中東將長期處於無解的戰爭局面。雖然今天伊朗還沒有向石油、液化天然氣出口要道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）動手，也沒有攻擊美國或美國區內盟友的目標。但只要以伊戰火不能停下來，這樣的潛在升級危機始終會揮之不去。

只有美國的GBU-57巨型鑽地彈才可能威脅到福爾道核設施。以色列只有穿透能力遠不如GBU-57的GBU-28。（X@KeepPeaceNoWar）

因此，與其「長痛」，不如「短痛」。特朗普可能會被迫以美國之力加入戰爭，一舉打掉福爾道核設施等以色列武力難以觸及的地方，打到伊朗政府投降接受美以雙方的條件為止。然而，美國介入卻有提前升級戰爭，又或者伊朗當局長期不認輸的風險；同時，由於特朗普MAGA派的其中一個核心主張就是要結束所有的「永久戰爭」（forever wars），主動參戰也會迫使特朗普為以色列作出政治豪賭。

可是，即使特朗普選擇像現在那樣口上說「和平」、在以色列戰勝的時候則在口頭讚好的「旁觀策略」，最終也未必能避免戰爭升級。目前，以色列繼續打擊伊朗的導彈發射和武器製造目標。根據以色列的說法，伊朗本來擁有的3,000枚導彈如今已被減至2,000枚左右。如此下去，以今天的速度再多打一兩周，伊朗對於以色列的反擊恐怕就無法持續下去。

為了維持自身的國家主權權利、為了維護自己政權的合法性，伊朗最終也難以避免要選擇動用封鎖霍爾木茲海峽，甚至是攻擊美國或阿拉伯國家目標的方式來反迫特朗普去施壓以色列。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（Reuters）

因此，「短痛」有其的危機和風險，而「長痛」最終也未必能避過「短痛」的缺點。

可以說，此刻內塔尼亞胡已經把特朗普拖進了這場名義上只屬以色列和伊朗之間的戰爭之中。除非以色列或伊朗任何一方突然願意放棄各自的紅線，否則唯一能夠決定這場戰爭何時終結、如何終結的人將會是特朗普。

5月訪問沙特期間，特朗普曾宣稱：「一千年來第一次，世界將不再把這個地區視為動盪、衝突、戰爭與死亡之地，而是視為充滿機會與希望的土地。」一個月之後的今天，言猶在耳，但諷刺的是，特朗普卻已經變成了新一場中東大戰還未全身出場的主角。