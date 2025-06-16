國際原子能機構警告　以色列襲擊後　伊朗主要核設施或受到污染

以色列與伊朗連續四日互相襲擊，伊朗多個核設施遭到打擊。國際原子能機構（IAEA）周一（6月16日）警告，在以色列襲擊之後，伊朗納坦茲（Natanz）的主要核濃縮設施內部可能存在放射性和化學污染，儘管目前設施外部的輻射水平很高。



美媒報道，IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）在維也納的IAEA理事會應俄羅斯要求召開的緊急會議上表示，如果吸入或攝入鈾，輻射將帶來極大危險。他補充道，採取適當的保護措施，例如在設施內使用呼吸防護裝置，可以有效管理風險。

2025年6月16日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）抵達位於奧地利維也納的IAEA總部，參加IAEA理事會特別會議，討論以色列對伊朗納坦茲（Natanz）核設施等核目標實施打擊一事。（Reuters）

格羅西說：「納坦茲核電站外的放射性水準保持不變，處於正常水準，表明此次事件沒有對人口或環境造成外部放射性影響。」

納坦茲設施內部最令人擔憂的是一種名為六氟化鈾（uranium hexafluoride）氣體的化學毒性，它是在濃縮鈾過程中氟與鈾混合產生的。專家表示，六氟化鈾極易揮發，會迅速腐蝕、灼傷皮膚，吸入後尤其致命。

他還表示，自周六以來，納坦茲和伊斯法罕（Isfahan）核研究基地似乎沒有受到進一步破壞。