以色列伊朗衝突　航空公司紛取消航班　約4萬遊客滯留以國

以色列與伊朗爆發衝突後，有成千上萬的遊客滯留以色列，他們和當地人一樣被空襲警報驚醒，趕到防空設施避難，原本美好的度假計劃因此泡湯。



以色列6月13日襲擊伊朗，並關閉全國領空，航空公司紛紛取消往返以色列的航班。根據以色列旅遊部的數據，約有四萬名遊客滯留當地。他們如今得決定是要等待航班復飛，或是支付高昂費用，從鄰近國家繞道回家。

和家人一起到耶路撒冷度假的美國遊客喬伊納說，他們雖然預計此次行程可能會因以色列與哈馬斯的衝突而受到一些干擾，但沒有料到會發生一場新的戰爭。他告訴路透社：「我們沒有想到以色列會襲擊伊朗。這是完全不同程度的升級。」

2025年6月14日，以色列蓋代拉，圖為伊朗向以色列發射的導彈被攔截。（Reuters）

喬伊納下榻於東耶路撒冷的一家酒店，過去兩晚，伊朗的彈道導彈像流星雨一樣從酒店上方划過。他說：「感受到導彈被攔截所產生的衝擊波，以及把家人帶到防空洞的感覺，都令人不安。」

以色列旅遊部已為滯留遊客設立24小時開放的英語和希伯來語虛擬服務台，他們可通過電郵、WhatsApp或Facebook求助。

目前，遊客離開以色列的最簡單路線，是通過陸路進入鄰國約旦，然後在安曼機場乘坐航班飛回本國。但受以伊衝突影響，約旦也已數次暫時關閉領空。

2025年6月15日，以色列持續空襲伊朗德黑蘭，當地出現火災與濃煙（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

據以色列媒體報道，上周四抵達以色列的美國跨性別網紅Caitlyn Jenner，就已取道約旦離開。

也有遊客選擇繼續留在以色列，但受衝突影響，當地所有博物館暫時關閉，耶路撒冷老城的入口對非居民封閉，許多商店仍然關門。

另外，印度外交部6月16日說，印度駐德黑蘭大使館正與在伊朗求學的印度公民聯繫，以確保他們的安全。在使館協助下，一些學生被安置到了伊朗境內較安全的地方。2022年的數據顯示，伊朗有2000多名印度學生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

