以色列襲擊伊朗　伊朗國家電視台遭殃　直播傳出爆炸巨響｜有片

以色列與伊朗衝突期間，以軍周一（6月16日）空襲了伊朗國家電視台（IRIB）位於德黑蘭的演播室，該電視台的直播畫面顯示，女主播發表講話時，演播室突然發出爆炸巨響、背後屏幕碎裂，現場傳出滾滾濃煙。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）隨後證實了襲擊是由以色列國防軍實施的。



▼伊朗國家電視台被以色列襲擊

影片顯示，演播室發生爆炸後，女主播從鏡頭前逃離，現場聽到一名男子連聲高喊：「真主至大（Allahu Akbar）！」

據美媒報道，直播隨後恢復，IRIB女主播Sahar Emami在襲擊中倖存下來，並與另一名主播一起出現在另一間演播室。電視台發布的畫面顯示，電視台大樓被擊中後發生火災、黑煙沖天。

《以色列時報》報道，以色列國防軍（IDF）此前向德黑蘭地區發出疏散警告。

以色列防長卡茨隨後在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，稱：「伊朗政權的宣傳和煽動廣播機構在當地居民大規模疏散後遭到了IDF攻擊。我們將在各地擊敗伊朗獨裁者」。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News）引述IRIB負責人Peyman Jebelli表示，該國營電視台員工大聲宣布，他們決心在以色列發起的「混合戰爭」（hybrid war）中發揮自己的作用：「我們戰勝懷疑陣線、贏得媒體勝利的意願絲毫沒有受到干擾。」