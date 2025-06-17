美明尼蘇達州議員槍擊案　另2名州議員險遇害　疑犯或將面臨死刑

美國明尼蘇達州6月14日兩位民主黨議員及其配偶遭遇槍擊事件。美媒報道，當地時間周一（6月16日），疑犯博爾特（Vance Boelter）首次出庭州法院和聯邦法院的聽證會。他面臨6項聯邦指控，可能被判死刑；以及將面臨州法院的一級謀殺指控等，最高可判終身監禁。除了已知兩家被害人外，他還訪問了另2名該州議員的家。



57歲的博爾特涉嫌於14日假扮警察，槍殺了明尼蘇達州眾議員霍特曼（Melissa Hortman）和她丈夫；另一名參議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子也被他射傷。

美媒報道，疑犯16日下午出庭，面臨謀殺等6項聯邦指控，其中謀殺罪名最高可判處死刑。他亦面臨4項二級謀殺相關的州法院指控，並很快將被控一級謀殺。由於明尼蘇達州沒有死刑，亨內平縣（Hennepin）檢察官表示，最高可判處終身監禁，不得假釋。

聯邦起訴書稱，在博爾特位於明尼阿波利斯市（Minneapolis）的住宅中發現零售店收據，上面有彈藥、手電筒和據信是用來製作汽車上的虛假警察牌照的材料。

檢察官表示，博爾特14日他離開霍夫曼家後，曾去過亨內平縣Maple Grove一位女議員家，但這家人剛好在度假，逃過一劫。他又到縣內的New Hope另一位議員住處，但發現有一名警察在那，只好離開。他最後去了霍特曼家，並殺害了這對夫妻。

疑犯將被繼續拘留，直到27日舉行下一場聽證會。