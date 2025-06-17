美國聯邦法官下令　暫阻特朗普禁止哈佛收國際生至6.23

據路透社，美國波士頓一名聯邦法官周一（6月16日）表示，她將短暫延長一項命令，暫時阻止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）禁止外國學生進入美國就讀哈佛大學的計劃，同時她將決定是否發布長期禁令。



美國聯邦地區法官伯勒斯（Allison Burroughs）在波士頓就哈佛大學針對特朗普禁令提起的法律訴訟聽證會結束後，將原定於周四到期的臨時限制令延長至23日。她表示，她希望給自己更多時間準備裁決。

2025年5月29日，美國麻薩諸塞州劍橋市，哈佛大學的學生正步行前往出席第374屆畢業典禮。（Reuters）

這位由前總統奧巴馬（Barack Obama）任命的法官於5日發布臨時限制令，阻止政府執行特朗普前一天簽署的公告，隨後安排了這次聽證會。這項臨時限制令將在哈佛大學訴訟進行期間為其提供長期寬限。

伯勒斯並未透露最終將如何裁決。但她表示，一位為特朗普政策辯護的美國司法部律師面臨着一場「艱苦的戰鬥」，要說服她哈佛不會因為該公告的實施而受到無法彌補的損害。

哈佛的律師 Ian Gershengorn 告訴法官：「公告的影響對哈佛及其學生來說是毀滅性的。」

2024年6月14日，美國有組織舉行「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議特朗普（Donald Trump）政府的施政。圖為主辦方發布的宣傳影片截圖。（網絡圖片）

哈佛大學已向伯勒斯提起兩起獨立訴訟，尋求解凍被特朗普凍結的約25億美元預算，並允許國際學生就讀該大學。