內塔尼亞胡列打擊伊朗成就　如數家珍：殺科學家、毀武器及核設施

以色列與伊朗連續四日互相襲擊，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周一（6月16日）在預先錄製的新聞發布會影片中，列舉了迄今為止在打擊伊朗和計劃與導彈計劃方面的成就：殺死多名核科學家和領導層官員、打擊伊朗納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施、摧毀多個武器製造工廠和擊落數枚彈道導彈。他還形容伊朗核計劃「就像癌症，必須摧毀它」。



《以色列時報》引述內塔尼亞胡在新聞發布會上說：「到目前為止，我們已經殺死了10名高級核科學家，我們的手臂還在伸出。還剩幾個人，我們會把他們抓到手的。」

他表示以色列對納坦茲鈾濃縮設施進行了極其猛烈的打擊： 「我們摧毀了製造離心機的工廠。」

2025年6月14日經以色列襲擊之後的納坦茲核設施。（Reuters）

▼內塔尼亞胡如數家珍

談到打擊伊朗武器，內塔尼亞胡讀着手中的清單：「我們襲擊了伊朗的生產工廠，並且還在繼續襲擊，一個接一個。以色列已經擊落了數百枚彈道導彈。」

他繼續說：「我們消滅了伊朗的安全領導層，包括三名參謀長。以色列控制了德黑蘭的領空......我們鋪設了一條通往德黑蘭的空中高速公路。」

2025年6月15日，以色列特拉維夫，伊朗發射的導彈被攔截。（Reuters）

此外，他在回答媒體問題時表示，他對伊朗現在呼籲談判以色列停止襲擊並不感到驚訝，因為他們想重新生產他們的致命武器。

內塔尼亞胡強調，必須摧毀伊朗的核計劃：「當你得了癌症，威脅到你的生命時，你會把它切除。你也會進行其他治療，但它可能有一天會復發。但我估計，我們正在拖延他們很長時間……而且我們不會停止治療。」

這位總理強調，以色列正在做的是「一個尋求生存的民族必須做的事情」。