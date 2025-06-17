G7起草聯合聲明籲緩和以伊衝突　特朗普無意簽署

七國集團（G7）領導人據報已起草一份聯合聲明，呼​​籲緩和以伊衝突。但美國一官員6月16日透露，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）無意簽署該聲明。



路透社報道，該份聲明草案也承諾維護包括能源市場在內的市場穩定，表示伊朗絕不能擁有核武器，並指以色列有權自衛。

七國集團（G7）峰會6月15日起在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，G7已就緩和以伊局勢的必要性達成共識。特朗普則在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）對話前表示，伊朗應該立即和以色列達成協議：「我想說，伊朗並沒有贏得這場戰爭，他們應該立即談判，否則就太晚了。」

G7峰會6月15日起在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，G7領導人16日舉行會議，尋求對以伊衝突和俄烏戰爭的共同解決方法。不過特朗普16日決定提前返回華盛頓，應對中東局勢。