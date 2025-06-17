特朗普威脅伊朗趁早談判　指G7除名俄羅斯屬錯誤：普京只跟我說話

七國集團（G7）峰會6月15日起在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，G7領導人16日舉行會議，尋求對以伊衝突和俄烏戰爭的共同解決方法。但在峰會正式開始之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱伊朗應立即談判，否則為時已晚。又批評十多年前將俄羅斯從前八國集團（G8）中除名是一個錯誤，稱「普京只跟我說話」。



路透社報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）表示，G7已就緩和以伊局勢的必要性達成共識：「我確實認為各方在緩和緊張局勢方面已經達成共識。顯然，我們今天需要做的就是將這些共識整合在一起，並明確如何實現這一目標。」

2025年6月16日，美國總統特朗普抵達加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）參加七國集團（G7）領導人峰會時，受到加拿大總理卡尼（Mark Carney）的迎接。（Reuters）

特朗普則在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）對話前表示，伊朗應該立即和以色列達成協議：「我想說，伊朗並沒有贏得這場戰爭，他們應該立即談判，否則就太晚了。」

報道又指，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述美國官員指，特朗普不打算簽署有關緩和以伊衝突的G7聲明。

在峰會上，特朗普在和卡尼共同發表演說時稱，2014年俄羅斯吞併克里米亞後，G8踢出俄羅斯是個巨大錯誤。他相信若不趕走普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），俄羅斯就不會在2022年入侵烏克蘭：「普京只跟我說話，不跟任何人說話……他基本上甚至不跟那些把他趕下台的人說話，我同意他的說法。」