法國羅浮宮因罷工罕見閉館　過多遊客致員工不堪重負　參觀成折磨

巴黎羅浮宮（Louvre）因罷工6月16日未開放。博物館工作人員、售票員和保安人員拒絕開工，抗議難以管理的遊客群、長期人手不足以及「難以維持」的職場條件。這個世界上參觀人數最多的博物館，正面臨過度旅遊的壓力。



美媒報道，羅浮宮去年接待870萬遊客，是其設計容量的兩倍多。除缺乏足夠的休息空間，溫室效應導致館內地下接待區域在夏季變得異常炎熱，加上有限的洗手間，館長德卡爾（Laurence des Cars）形容現在參觀羅浮宮已是一種「身體上的折磨」。

根據羅浮宮官方數據，約8成參觀者都是為《蒙娜麗莎》而來（Getty）

館內工作人員Sarah Sefian稱，原本每月的例行資訊發布會，現已變成憤怒表達現場。羅浮宮已成為過度旅遊業的象徵，不僅遊客受折磨，工作人員也不堪重負。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）幾個月前公布一項為期10年的拯救羅浮宮計劃，旨在解決羅浮宮目前面臨的問題——漏水、危險的溫度波動、陳舊的基礎設施，以及遠遠超出博物館承受能力的人流量。

法國總統馬克龍2025年1月28日在羅浮宮內召開記者會，講述翻新計劃（REUTERS）

然而對基層工作人員來說，這種承諾似乎很遙遠。Sarah Sefian說：「我們不能等六年才得到幫助，我們的團隊現在壓力很大。這不僅關乎藝術品，也關乎保護藝術品的人。」

預計整個翻修計劃的資金將來自門票收入、私人捐款、國家資金等。非歐盟遊客的門票價格預計將在今年稍晚時候上漲。