南歐多城市民眾遊行抗議遊客太多 導致生活和住房成本上升
撰文：張涵語
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南歐多城市民眾6月15日上街遊行，抗議遊客過多，導致物價上漲，並讓本地人無法負擔住房開支。在西班牙巴塞羅那（Barcelona）的「反過度旅遊」抗議活動中，示威者用水槍射擊遊客，甚至一度與旅館員工發生衝突。
據《紐約時報》報道，在巴塞羅那，示威者舉着寫有「遊客滾回家」和「旅遊業正偷走我們的東西」的標語，沿着該市一條遍布奢侈品店和高端酒店的街道遊行，示威者還在Louis Vuitton門店外向遊客噴水。
抗議者認為自己的生活品質因過度旅遊下降，包括高昂的住房成本和環境受破壞，並讓本地景點為迎合遊客喜好，而放棄自己的傳統和本土文化。
一位來自巴塞羅那的21歲學生告訴天空新聞（Sky News）稱，「人們把這裏當成遊樂園，以至於一些當地人喜歡去的地標性建築，因人滿為患而被迫關閉。且為服務遊客，本地人必須忍受酒店業的微薄收入，這很不公平。」
巴塞羅那當地人口約170萬，去年當地酒店接待遊客數量近2000萬。除西班牙外，意大利、葡萄牙等國的熱門城市，近期也爆發抗議過度旅遊活動。
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