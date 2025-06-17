全球最危險旅遊國家在亞洲！朝鮮、阿富汗較中國更安全？

加拿大保險網站Hellosafe公布各國「旅行安全指數」。



2025年最危險的旅遊國家是位於東南亞的菲律賓，最安全國家是冰島，新加坡則以第2名緊隨其後，是唯一入榜全球前10名的亞洲國家，表現更勝日本。

2025年全球最危險及最安全的旅遊國家（01製圖）

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Hellosafe依據5大類別，分別為社會暴力、自然災害頻率、內外部武裝衝突、公共基礎設施、軍事化程度等，總共35項指標，計算各國旅行安全指數。數值從0到100分，0分代表最安全，100分則代表最危險，分數越高越危險。

全球最不安全的15個旅遊國家中，多數為新舊衝突區，且往往同時面臨高度自然災害風險。其中，菲律賓以82.32分高居榜首，其次是哥倫比亞（79.21分）與墨西哥（78.42分），這3國普遍存在嚴重社會暴力問題。儘管菲律賓被認為危險，仍是極受歡迎的旅遊目的地，光是去年就吸引540萬外國觀光客。

也門與敘利亞也因內部衝突而嚴重威脅安全。此外，值得注意的是俄羅斯也名列危險國家，該國與烏克蘭的戰爭仍無停歇跡象。

根據這項調查，冰島是目前全球最安全的旅遊國家，得分為18.23分，其次為新加坡（19.99分）與丹麥（20.05分）。此外，全球最安全的前15名旅遊國家中，有12個位於歐洲。不丹（22.98分）與卡塔爾（23.33分）也榜上有名，對旅客而言，從安全角度來看，皆屬非常理想的目的地。

在亞洲方面，除了新加坡拿下旅行安全冠軍和菲律賓墊底之外，不丹和蒙古（27.85分）分別位居安全第2、第3名，韓國則以31.16分獲得第8名，日本則為41.63分，跌出10大安全前段班，位列亞洲第19名；朝鮮獲得54.9分排在第23名，更勝於中國的58.05分。

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全球10大旅遊危險國家

1、菲律賓 （82.32分）

2、哥倫比亞 （79.21分）

3、墨西哥 （78.42分）

4、印度 （77.86分）

5、俄羅斯 （75.65分）

6、也門 （74.6分）

7、印尼 （72.94分）

8、索馬里 （70.8分）

9、莫桑比克 （69.69分）

10、巴基斯坦 （68.03分）



全球10大旅遊安全國家

1、冰島 （18.23分）

2、新加坡 （19.99分）

3、丹麥 （20.05分）

4、奧地利 （20.31分）

5、瑞士 （20.51分）

6、捷克 （21.19分）

7、斯洛文尼亞 （21.44分）

8、芬蘭 （21.81分）

9、愛爾蘭 （22.49分）

10、匈牙利 （22.87分）



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