港人至愛聊天軟件Whatsapp將引入廣告　一文看懂具體喺邊度

綜合美媒報道，深受港人喜愛的聊天應用軟件Whatsapp將引入廣告。Meta於6月16日宣布，將於WhatsApp應用程式內投入廣告與頻道訂閱服務，這是自2014年以190億美元（約1491億港元）收購WhatsApp以來，最重大的商業策略轉變。該舉動代表WhatsApp將從「無廣告、重私隱」正式轉向有廣告的商業營運模式。



廣告將如何呈現？ 會否影響聊天體驗？

美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）引述Meta報道，現階段廣告只會在WhatsApp軟件左下角的「最新消息」（英文版為：Updates）分頁出現，主要覆蓋兩大範疇，第一個是在「最新消息」頁面頂頭的「動態」（Status）廣告：用戶在瀏覽朋友或關注對象的狀態貼文（24小時自動消失，類似IG的限時動態（Stories））時，將會看見加插的廣告內容，這些廣告形式與IG的限動廣告類似，並可讓用戶直接點擊與廣告客戶進行互動或發送訊息。

WhatsApp將引入廣告，暫時只會在「最新消息」分頁內出現：

據報道，第二個有廣告的位置是頻道（英文版：Channels）。WhatsApp的頻道功能讓企業、創作者或機構以廣播方式發送訊息，Meta將開放企業與創作者推出付費頻道，並容許他們對頻道的內容收取訂閱費，提供獨家內容，用戶在「最新消息」分頁瀏覽頻道時，將會看見推薦頻道的廣告。

目前，上述廣告不會出現在個人一對一或聊天群組中，用戶的個人訊息、通話、群組內容仍維持點對點加密，Meta強調不會利用這些內容作為推送廣告的依據。

WhatsApp商業化的「新篇章」

據報道，WhatsApp擁有超過30億月活躍用戶，每日約15億人次使用「最新消息」分頁，而據2025年一項調查指，WhatsApp2024年第三季在香港的滲透率高達70.6%，冠絕所有社交平台。

報道指，WhatsApp過去主要的收入來源來自企業的商業工具與API，年收入約5至10億美元，遠遠低於Meta旗下另外兩大社交平台Facebook和IG。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）過去多次強調，WhatsApp將成為公司繼Facebook與IG之後的「下一個重大業務支柱」。

報道提及，鑑於Facebook與IG廣告的版位日漸飽和，WhatsApp自然成為Meta下一個重要的數字廣告新源頭。有分析認為，這將為Meta帶來可觀的新收入，雖然初期每位用戶平均收入（ARPU）可能低於其他平台，特別是在新興市場。

WhatsApp自創立以來一直以「無廣告、重私隱」為核心理念，創辦人Jan Koum與Brian Acton甚至因為反對引入廣告而憤然離職。Meta強調，廣告只會出現在「最新消息」分頁，且用戶需主動點選才會看到，盡量減低對用戶體驗的影響。

報道指，新功能將於未來數月內在全球陸續上線，初期廣告量將「逐步增加」，Meta強調，會持續改善廣告體驗，確保用戶對WhatsApp的信任。