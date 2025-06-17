印度航空再傳故障　三藩市飛孟買航班引擎故障　乘客被迫途中落機

印度航空日前發生客機起飛不久後墜毀意外後，接連傳出故障消息，最新一宗發生於一架由美國三藩市飛往孟買（Mumbai）的航班，客機在中途站遇到引擎故障，乘客被迫落機等候。



新德里電視台（NDTV）6月17日報道，事發於當天凌晨，印度航空一架波音777-200LR、編號AI180的航班在凌晨0時45分由三藩市飛抵加爾各答（Kolkata）機場後，原定在凌晨2時前往孟買，惟客機的左邊引擎發生故障。

當局經過逾4小時的檢查後，機長在清晨5時20分宣布以飛行安全為由，要求所有乘客落機。目前未知他們之後的安排，當局亦尚未透露故障原因。

印度航空編號AI180的航班6月17日由三藩市飛抵加爾各答機場後，左邊引擎出現故障，乘客需要落機，機場人員則到場檢查。（X/@BenefitNews24 圖片）

而在16日，印度航空一架波音787-8夢幻客機（Dreamliner）由香港前往德里期間懷疑遇到機件問題，被迫折返。而該款客機與上週導致超過270人喪生的航班屬同一類型。

印度民航總局（DGCA）因應連串事件，已指示印度航空為旗下所有波音航機進行額外維修及檢查。