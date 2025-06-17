印度航空空難｜英男臨時改行程逃死劫　新座位巧合獲編「11A」

印度航空（Air India）一架班機6月12日於起飛後不久墜毀，機上242人僅1人生還。



一名原本預定搭乘該航班的英國男子，在最後一刻更改航班，逃過一劫，巧合的是，他的新航班座位，竟與印航唯一生還者的座位編號相同，也是「11A」。

印度航空一架班機12日墜毀，一名原本預定搭乘該航班的英國男子在最後一刻更改航班，逃過一劫，巧合的是他的新座位竟與印航唯一生還者的座位編號相同，也是「11A」。（X@Zicutake USA Comment）

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英國《每日郵報》報道，這名英國男子是31歲的傑克森（Owen Jackson），當時正因公要出差去印度。他原定於12日搭乘事發的AI171班機，返回倫敦，但因工作延誤，改為14日返英。

傑克森說：

是同事建議我改搭14日的航班，當時也沒多想。

他心有餘悸地說：

後來看到新聞才知道，我本來要搭的那班飛機墜毀了，真的嚇壞我了。

巧合的是，傑克森改簽的新航班，座位竟也是11A，與印航唯一生還者位子相同，他忍不住說：

這真的太怪異了，令人毛骨悚然……我真的非常感恩。你有時會聽到飛機失事的新聞，但當你發現那正是你原本要搭的航班，2天之差……你真的會重新思考很多事情。

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報導指出，由於傑克森並未事先告訴家人更改行程，導致他的妻子得知空難後，非常恐慌：

我當時正在教室裏，努力不讓孩子們看出我情緒崩潰。

她指出：

那幾天我常常毫無預兆就開始掉眼淚。雖然我們是倖存的一方，但我仍深切為那些失去親人的家庭，感到痛心。

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