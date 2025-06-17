以色列空襲伊朗　死傷者激增　情況混亂＋家屬恐慌「血洗」醫院

以色列對伊朗首都德黑蘭的新一輪空襲，使當地醫院急診室不堪重負。6月15日晚間傷者數驟然激增，德黑蘭伊瑪目霍梅尼醫院（Imam Khomeini hospital）一位醫生將搶救場面描述為「血洗」，稱不斷有輕傷、生命垂危，甚至傷者屍體湧入，醫院被血腥混亂和家屬尖叫聲淹沒。



據《衛報》（The Guardian）報道，醫護人員稱，「血流不止的母親們抱着被彈片炸傷的孩子衝進來。」醫生還表示，許多傷者在以色列炸彈落下時就在附近，致命的彈片散落在他們身上。

伊朗當局6月16日上午表示，已有1277人因襲擊被送往各醫院，其中224人死亡。但伊瑪目霍梅尼醫院的醫生表示，實際傷亡人數或更大。

2025年6月15日，以色列持續空襲伊朗德黑蘭，當地出現火災與濃煙（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

「過去三天勾起我可怕的回憶，」伊瑪目霍梅尼醫院的醫生說。 「這讓我想起兩伊戰爭事的畫面。傷勢非常可怕，我們感覺就像在戰場上的臨時醫院裏工作一樣。」

伊朗衛生部發言人Hossein Kermanpour表示，超90%傷亡者是平民。而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，以色列的攻擊目標僅為伊朗政府。他說：「我們的打擊目標是政權，而不是像伊朗那樣，以我們的公民為目標，殺害兒童和婦女。」

但德黑蘭當局稱以色列轟炸伊朗西北部克爾曼沙赫省（Kermanshah）的一間醫院。

德黑蘭西部卡拉季（Karaj）一間市立醫院的醫務人員則稱，醫護人員被要求輪班值班，因傷者不斷從其他醫院送來。