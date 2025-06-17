襲擊伊朗帶來的勝利　於以色列不過是飲鴆止渴

只要地區國家試圖發展核武器，以色列一定幹掉它。

1981年以色列戰機長途跋涉1000公里飛到伊拉克核設施上空，在兩分鐘內投彈16噸，徹底摧毀伊拉克的核目標。2007年以色列悄不作聲派戰鬥機飛越邊境，把敘利亞的一個秘密建築也就是敘利亞的在建核項目炸成廢墟。

2025年6月13日，以色列空軍對伊朗境內數十個與核計劃相關的目標發動代號「獅子雄起」的軍事打擊。超過200架戰機參與對伊朗的首輪空襲。伊朗伊斯蘭革命衛隊總部遭到襲擊，多名高級指揮官和科學家遇害，伊朗首都德黑蘭的控制權已經被以色列攫取。

2012年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡在紐約聯合國總部第67屆聯合國大會上發表演說時，指着他在像徵伊朗核計劃的炸彈圖案上畫的一條紅線。這條紅線代表他認為國際社會應該告訴伊朗，除非幹預，否則不會允許伊朗通過核計劃。（Reuters）

在應對安全威脅方面以色列從來都不手軟，剷除伊朗的核武器，以色列志在必得。必要的話，刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），扳倒伊朗現有政權亦在所不惜。

從軍事謀略看，以色列的確技高一籌。但以色列必須面對的現實是，以色列和伊朗相隔一兩千公里，雙方進行的是空戰。以色列對伊朗核設施打擊已有數日，較少傳出伊朗有核泄漏發生的訊息。

以色列空軍成功摧毀的是伊朗核設施的地面部分，其核心核設施都深藏於地下，被多層厚土和鋼筋混凝土所保護，完好無損。例如，福爾道核燃料濃縮廠便位於地下約80—90米深的地方，隱蔽性極強。

2025年6月16日，伊朗向以色列發射飛彈後，救援人員在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）被毀車輛殘骸附近工作。（Reuters）

目前已知的世界上威力最大的GBU-57鑽地彈，重約14噸，官方數據表明其可以穿透30米花崗岩或60米鋼筋混凝土。而以色列沒有這種炸彈，也缺乏能攜帶此彈的飛機，只有美國的B-2隱形轟炸機具備投擲能力，且每架B-2可掛載兩枚GBU-57。

也就是說單憑以色列的長途奔襲轟炸，很難對伊朗核設施造成根本性破壞。

在美國不參與的情況下，以色列憑什麼認為可以贏得勝利？以色列打擊伊朗需要越過約旦、伊拉克、敘利亞等國領空，如果事態擴大，在中東沙特等國的干預下約旦、伊拉克、敘利亞等國領空不對以色列開放，以色列如何維持對伊朗的奔襲？

宣稱和伊朗人民站在一起的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），還有一個訴求是煽動伊朗國內發生政變推翻現政權。但我們要問的是現政權覆滅後伊朗就能夠乖乖放棄核武器了嗎？就能夠放棄對以色列的對抗了嗎？

以色列與伊朗互襲，圖為2025年6月15日，在以色列特拉維夫市郊巴特亞姆（Bat Yam）的遇襲建築物（Reuters）

以色列襲擊伊朗之後，伊朗已經切斷了網路，伊朗國內爆發的百萬人民反美反以色列遊行，將國仇家恨烘托到了一定的民意頂點。縱然伊朗政權的治理有諸多弊端，安全漏洞很大，但是歸根結底，伊朗政權有一定凝聚內部的方法，其穩定性不是隨隨便便可以擊垮的。

伊朗人口8800萬，領土面積164.5萬平方公里。無論人口和領土規模，還是宗教影響力和資源稟賦，伊朗都是中東主要地區大國，具有強烈的獨立自主民族個性。在地區所有國家中，伊朗「國家意識應該是最悠久、最連貫的，以國家利益為基礎的治國傳統也是最完整、最複雜的」。這樣一個國家不是以色列隨隨便便就可以通過羞辱擊敗的。

強大諸如沙特對伊朗的態度也不過是應對而非吃掉。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾在採訪中指出，「我們在我們力所能及的地方推回（push back）伊朗的影響，把它限制住（box in）。我們在非洲、阿拉伯世界以及其他地區都是這樣做的」。

2025年6月15日，以色列攻擊伊朗後，伊朗德黑蘭沙蘭油庫燃起大火。（Reuters）

以色列在某種意義上也是因為不能推動美國對伊朗實施更為強硬有效的遏制戰略而親自上陣，不斷襲擊伊朗以及地區親目標，試圖削弱伊朗威脅。但以色列還沒有摧毀伊朗的實力。

2003年伊拉克戰爭美國推翻薩達姆政權後，伊朗積極培育親伊朗勢力伊拉克民兵組織。2012年敘利亞內戰，伊朗聯合俄羅斯積極介入扶持阿薩德政權。現如今雖然敘利亞局勢變天，哈馬斯元氣大傷，黎巴嫩真主黨高層幾近團滅，但是無法否認伊朗過去這些年沒有閒着，積極鬥爭是主軸。

所謂願賭服輸，現如今的被動和困境是一個棋手必須承受的代價。伊朗如今的短板，如今的陣痛，不能掩蓋它一直在積極運籌帷幄的事實。這樣一個伊朗不是以色列隨隨便便就可以拿捏的。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

所謂風水輪流轉，各領風騷沒幾年，以色列羞辱伊朗帶來的勝利或許可以贏得十年二十年的戰略穩定期，伊朗的政權可能會被顛覆，伊朗的核設施也許可能最終保不住，但是以色列無法滅絕伊朗。短期打擊帶來的勝利，可能會被更加長久的對抗取代。

以色列要考慮的是如何在群狼環伺的地區站穩腳跟，同鄰居和睦共處。而不是試圖通過打擊另外一方獲得優勢。以色列自己的一方安全不能建立在犧牲伊朗安全的基礎上的。痴迷於短期勝利對以色列來說犧牲的是更加長久的安全，無異於飲鴆止渴。