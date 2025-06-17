以色列襲伊朗　伊獨立媒體：德黑蘭願放棄濃縮鈾挽救政權

以色列與伊朗的衝突持續多日依然未能平息，一個由散居於海外的伊朗專業記者及伊朗境內公民記者共同經營的網絡媒體「Iran Wire」6月16日獨家報道，伊朗一名高層外交官表示，德黑蘭政府和軍方高層願意放棄核濃縮鈾（Enriched Uranium）作業，以挽救政權，惟需要獲得一個「保全顏面的解決方案」（a face-saving solution）。



報道引述一名不願具名的外交官指，「最高精神領袖和政府真正的優先事項是生存，惟以色列與伊朗現時持續不斷的攻擊和反擊，將無可避免地削弱我們的軍事、安全部隊、經濟、民眾士氣，最終就會削弱政府」。

這名外交官又表示：「伊朗軍隊和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將無法避免失去對局勢的控制，沒有人知道接下來會發生什麼事。我們不想重蹈薩達姆（Saddam Hussein，伊拉克前總統）的錯誤。我們已準備好進行談判。」

當被問及為何選擇受訪時，這名外交官坦承：「我擔心我們國家和人民的未來。希望你們能和世界其他國家分享我的話語，我不是以伊朗政府代表的身份發表意見，而是以一名關心局勢的公民身份。」

這名外交官強調：「無論過去發生了什麼，無論我們的政府採取了什麼行動，我們現在活在一個全新的現實中。當務之急是拯救這個政府，防止我們的國家被摧毀。」

外交官又重申：「我們的政府高層，包括最高精神領哈梅內伊（Ali Khamenei），已準備好就一項真正的交易進行談判。作為伊朗人，我想懇請特朗普（Donald Trump，又譯川普）先生出手相助，讓我們迅速結束死亡和毀滅。」

他表示，美國總統特朗普可能是唯一能夠迅速及和平地結束這場危機的人，「他（特朗普）知道這場衝突拖下去並不符合伊朗、美國甚至以色列的利益。」