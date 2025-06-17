英媒：中歐貿易談判停滯　歐盟7月峰會前拒辦經貿高層對話

英國媒體報道，鑑於在多項貿易談判上缺乏進展，歐盟拒絕與中國政府在7月下旬舉行中歐峰會前，進行中歐經貿高層對話（China-EU High-Level Economic and Trade Dialogue）。



英國媒體6月17日引述4位知情人士報道，適逢今年是中歐建交50周年，雙方已定於7月24至25日在北京舉行峰會，而經貿高層對話屬峰會前的一系列會議之一，旨在確認峰會議程，並形成能讓雙方領導人可以宣布的會談成果。

據報道，中國希望舉行經貿高層對話，惟歐盟方面認為多項貿易談判皆未取得實質進展，不適宜舉行。

報道指，歐盟和中國過去一段時間陷入多個貿易爭端。去年，布魯塞爾斷定中國電動車產業受惠於巨額的政府補貼，對中國電動車開徵關稅。作為回應，中國對歐盟的白蘭地徵收反傾銷稅，並對豬肉和部分乳製品啟動反補貼調查，中方最終或在這些領域進一步加徵關稅。

最近數周，歐盟又禁止中國醫療器材參與競標大多數的公共採購合同，並對中國建築材料硬木膠合板徵收反傾銷稅。

知情人士表示，中國為應對美國特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）4月開徵的關稅，而對稀土實施出口管制，這加劇了中國與歐盟的緊張關係。

報道指，中國幾乎壟斷了多種稀土元素的生產和加工，這些元素廣泛用於生產電子產品、電動車引擎、風力渦輪機和國防應用。由於北京方面審批出口許緩慢，迫使一些歐洲生產商發出可能需要停產的警告。

圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

報道又提到，假如真的無法舉行經貿高層對話，勢將降低外界對中歐領導人峰會取得任何實質具體成果的預期，不過另一位不願具名的歐盟官員指出，經貿高層對話並非定期舉行，而且並非總是在中歐峰會之前舉行。