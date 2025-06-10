英媒：中國向美3車企發稀土出口證　商務部：願為歐盟開綠色通道

據路透社報道，全球汽車業供應鏈由於稀土供應短缺可能導致停產的憂慮暫時獲得舒緩，中國商務部已向美國三大車企的稀土供應商發放臨時的出口許可證。據消息人士指，通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的供應商上周已獲得部分稀土出口許可。商務部亦表示，願意為符合條件的稀土出口申請提供「綠色通道」，以加快對歐盟企業的批核流程。



路透社6月6日引述兩名消息人士報道，上述車企獲得的稀土出口許可至少部份有效期為六個月，惟目前並不清楚具體獲批的出口量、具體產品類別，或此舉是否代表中國政府打算放寬被部份業內人士視為「流程複雜和造成供應鏈瓶頸」的稀土出口許可申請制度。

據報道，通用汽車和福特均拒絕置評。 斯泰蘭蒂斯則表示，正積極與供應商合作「以確保高效的出口許可申請流程」，而到目前為止，該公司能夠「在不造成重大中斷的情況下解決眼前的生產問題。」

與此同時，據《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）9日報道，中國政府近日向歐美汽車企業伸出橄欖枝，以加快審批與發放臨時出口許可等途徑，協助他們紓緩稀土短缺帶來的供應鏈壓力。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港市，工人在一個港口運送含有稀土元素的土壤以供出口。（Reuters）

報道引述中國商務部7日表示，願意為符合條件的稀土出口申請提供「綠色通道」（green channel），以加快對歐盟企業的批核流程。商務部長王文濤期望歐盟亦能採取「對等措施」，讓中歐高科技產品貿易更順利進行。