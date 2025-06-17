以防長警告若伊朗繼續襲擊平民 哈梅內伊或面臨與薩達姆相同命運
撰文：劉耀洋
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以色列國防部長卡茨（Israel Katz）6月17日警告，如果伊朗持續與以色列對抗，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）或將與已故伊拉克前領導人薩達姆（Saddam Hussein）迎來相同的命運，暗示前者可能步上政權被推翻的結局。
以色列時報（Times of Israel）17日報道，卡茨當日警告伊朗不要再向以色列平民發射導彈、犯下戰爭罪行。
卡茨強調「哈梅內伊應該謹記伊朗鄰國獨裁者的命運」，並指該獨裁者選擇了跟伊朗目前一樣的方式來對抗以色列，結果終落得被推翻的結局。
報道稱，卡茨提到的「鄰國獨裁者」顯然是指薩達姆，後者從1979年起正式成為伊拉克的最高領導人，並一直掌權20多年。
伊拉克戰爭於2003年爆發後，以美國為首的聯軍成功擊敗並推翻薩達姆政府。薩達姆本人逃亡八個月後藏身於一個山洞中被捕，並於同年被判處絞刑處決。
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