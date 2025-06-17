以防長警告若伊朗繼續襲擊平民　哈梅內伊或面臨與薩達姆相同命運

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）6月17日警告，如果伊朗持續與以色列對抗，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）或將與已故伊拉克前領導人薩達姆（Saddam Hussein）迎來相同的命運，暗示前者可能步上政權被推翻的結局。



以色列時報（Times of Israel）17日報道，卡茨當日警告伊朗不要再向以色列平民發射導彈、犯下戰爭罪行。

圖為2024年8月16日，時任以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

卡茨強調「哈梅內伊應該謹記伊朗鄰國獨裁者的命運」，並指該獨裁者選擇了跟伊朗目前一樣的方式來對抗以色列，結果終落得被推翻的結局。

報道稱，卡茨提到的「鄰國獨裁者」顯然是指薩達姆，後者從1979年起正式成為伊拉克的最高領導人，並一直掌權20多年。

左圖：這張1987年11月11日拍攝的照申片中，可以看到時任伊拉克領導人薩達姆（Saddam Hussein）身處約旦安曼（Amman）。（Getty）右圖：2025年6月4日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭南部的霍梅尼陵墓中揮手致意。（Reuters）

伊拉克戰爭於2003年爆發後，以美國為首的聯軍成功擊敗並推翻薩達姆政府。薩達姆本人逃亡八個月後藏身於一個山洞中被捕，並於同年被判處絞刑處決。