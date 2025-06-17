特朗普提早離開G7峰會 否認與以伊停火有關：是比停火更重要之事
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提早一日離開七國集團（G7）峰會，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）聲稱前者提早離席是有關以色列與伊朗停火事宜。對此，特朗普6月17日在社交媒體上作出否認，強調他返美處理的事比停火事宜更重要，並批評馬克龍總是會犯錯。
英國《衛報》及美媒報道，馬克龍在訪問中稱談到特朗普提早離開峰會一事，不但指這與以伊停火有關，更形容後者提早返美化表停火問題的「正面進展」。
馬克龍當時表示，美國已經提出了一項提議，其中有關停火和啟動更廣泛討論。他指出，倘美方能促成停火，法國將全力支持。
特朗普其後在社交媒體Truth Social上作出澄清，他強調：「錯了！他（馬克龍）根本不知道我為何現在就要去華盛頓特區，但這肯定跟停火無關，（是）比停火重要得多（的事）。」
除了作出否認外，特朗普也狠批馬克龍發放錯誤資訊，先形容後者只想「追求曝光度」（publicity seeking），並批評指：「不管是有意還是無意，馬克龍總是會搞錯。」
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