TikTok「不賣就禁」限期將至　白宮：特朗普將延長90天

美國政府針對中國字節跳動旗下的社交平台TikTok（抖音海外版）禁令原定於周四（6月19日）生效。路透社報道，白宮周二表示總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將把TikTok「不賣就禁」的最後期限從19日起延長90天。



特朗普1月20日重返白宮後，把禁令限期延長至4月5日。至4月初，特朗普宣布將再次延長限期75天，即是至6月19日（本周四），為達成相關交易爭取更多時間。

2025年6月12日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令前發表講話。（Reuters）

路透社指，白宮證實特朗普將把TikTok剝離字節跳動的最後期限延長90天。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示：「特朗普總統本週將簽署一項額外的行政命令，以維持TikTok的正常運作。」

特朗普周二在空軍一號上接受採訪時重申立場。當被問及是否延長最後期限時，他說：「是的，很有可能。可能得先得到中國的批准，但我認為習近平主席最終會批准的。」

2024年3月13日，美國加利福尼亞州卡爾弗城，TikTok辦公室。（Reuters）

但法媒引述獨立分析師恩德勒（Rob Enderle）表示，特朗普根本沒有動力對TikTok採取任何行動。報道分析稱，特朗普長期以來一直支持TikTok「不賣就禁」，但在看到該平台去年11月幫助他在總統大選中贏得年輕選民的支持後，特朗普改變了立場。