G7峰會｜加拿大總理卡尼誓挺烏到底　批烏克蘭20億軍援＋23億貸款

俄烏戰火持續，自烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）責稱莫斯科日前派逾440架無人機與32枚導彈狂轟烏多地，至少16死124傷後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）周一(6月16日）在七國集團峰會（G7）中表示，將向烏克蘭提供額外的價值20億加元（約115億港元）軍事援助，並再提供另外23億加元的貸款。



卡尼在位於加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的七國集團峰會中歡迎澤連斯基出席，他強調將繼續為烏克蘭提供「堅定不移」的支持，解釋其中23億加元的貸款旨在幫助烏克蘭重建基礎設施與公共服務系統，並在會議中呼籲通過制裁對俄羅斯施壓，強調七國集團會為支持美國主導的和平而努力。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前出席今次峰會，不過他有鑒中東局勢升溫，表示將專注以色列伊朗局勢，現已乘達專機返回美國。

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