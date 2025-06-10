北約復甦、德國大擴軍：但歐洲未來誰說了算？

俄烏戰爭爆發以來，圍繞歐洲安全的各種辯論持續進行，除了北約是否吸納烏克蘭、歐美是否繼續武裝戰後烏克蘭，還有北約成員國是否增加軍事開支，尤其是特朗普（Donald Trump）2025年上任後。

而針對這一問題給出明確肯定答案的，就是德國。德國軍事採購局局長萊尼格-埃姆登（Annette Lehnigk-Emden）已在6月7日表示，默茨（Friedrich Merz）政府正撥款數千億歐元推動防務升級，德國必須在2028年以前採購所有必要的裝備，以應對俄羅斯可能對北約領土發動的襲擊。

此前德國國防部長皮斯托留斯也在5日表示，德國正在加強履行歐洲最大經濟體的責任，響應北約防務目標，德國武裝部隊各軍種總共須增加約5萬至6萬名現役士兵，未來總兵力將達到25萬至26萬人。

但不是所有北約成員國都響應號召。在5日的北約成員國防長會議上，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，成員國都要把國防支出增至國家生產總值（GDP）5%時，西班牙便回應：仍會以維持2%為開支目標。

從歐洲的視角出發，這不只是西班牙與德國的分歧，更涉及美國領導、歐洲自主的隱形博弈，同時牽動藉機壯大與無意擴軍的議程對壘。如果從更宏觀的視角來看，這也反映冷戰結束以來，歐洲存在北約與歐盟兩種建制的互動變遷。

德國聯邦國防軍總監察長布羅伊爾（Carsten Breuer）警告，俄羅斯正在加強彈藥和坦克儲備，最早可能在2029年就有能力對北約波羅的海成員國發動大規模攻擊。 （Reuters）

從冷戰結束到俄烏戰爭

冷戰結束後，美國基於減少霸權護持成本的考慮，強化了與歐盟在安全防務領域的合作，歐盟當然也趁勢加強在北約的影響力，同時謀求歐洲防務一體化，雙方合作主要體現在危機管理領域，包括維和、戰後重建、反恐和反海盜等，例如2008 年歐盟與北約在科索沃軍事行動的相關合作，以及多年來在打擊索馬里海盜的彼此協調。

而俄烏戰爭的爆發，明顯拉升了雙方的合作程度。2022年戰爭前夕，為因應俄軍在烏克蘭邊境集結，北約和歐盟在2022年2月3日召開非正式會議，開啟雙方對俄烏衝突的溝通進程；同年6月，雙方通過一系列正式或非正式會議，在對烏軍事援助，對俄譴責、追責和制裁及要求中國做出更積極表態等相關問題上，展開高度協作，美國—歐盟—北約的三邊對話也漸趨成型。2022年出台的歐盟《戰略指南針》和2023年的《歐盟—北約合作聯合宣言》，也都進一步闡釋了雙方關係的性質，強調北約的不可替代性，以及歐盟的互補作用。

在軍事合作上，為應對俄烏衝突帶來的挑戰，歐盟和北約都推出了新防務模式，著重提升快速部署能力。例如北約規劃建立一支分為三級、共30萬士兵的高度戰備部隊。2023年北約峰會又推出三項地區防禦計畫，分別是針對大西洋和歐洲北極的「北部計畫」、覆蓋波羅的海和中歐的「中心計畫」以及地中海和黑海區域的「南部計畫」；歐盟則宣佈建立一支5,000人規模的快速反應部隊，並將定期開展演習。兩支快速反應部隊預計在未來彼此協調。

在防務事宜上，早在特朗普上任前，包括德國在內的北約歐洲成員國就承諾增加防務支出，以達到北約規定的軍費佔國內生產總值2%的要求，2021年只有6個成員國達到此標準，2024年卻已多達23個。與此同時，歐盟也啟動了國防投融資新機制，包括成立國防聯合採購工作組，通過《歐洲國防工業聯合採購法》（EDIRPA）、歐洲國防工業計畫（EDIP），來滿足俄烏戰爭下的國防產品緊迫需求，並支援歐洲國防技術和工業基地（EDTIB）調整和提高其製造能力。這些舉措有助提升歐盟防務能力，還將在一定程度上緩解歐美防務責任的分擔矛盾。

可以這麼說，冷戰結束以來，歐盟與北約的協作大多聚焦危機管理、應對氣候變化、反恐等非傳統安全領域，合作的深度與廣度相對有限；但俄烏戰爭的到來直接重塑了雙方互動，不僅曾被諷為「腦死」的北約明顯復甦，歐盟在傳統安全領域的角色也持續上升，雙方的協調互補也在美歐俄的地緣博弈中，扮演關鍵作用。

北約多個成員國防長2025年6月5日在比利時布魯塞爾開會，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth，中間正踏上梯級者）出席（Reuters）

北約歐盟誰是領導

但即便北約與歐盟互動有所升溫，歐美的結構性矛盾、權力不對稱， 還是會對這段互動形成牽制。

首先，歐洲防務一體化近的年來發展，還是沒有實質改變歐盟與北約之間的軍力差距，因此雙方在歐洲安全領域依舊維持「主導—從屬關係」，而這意味著重建更加平等的跨大西洋關係，對歐盟來說仍是某種「未完成的使命」。

再來，由於歐洲戰略自主與美國霸權護持的張力難以消除，歐盟與北約的競爭恐將持續存在。從本質上來說，歐洲戰略自主源於降低對美依賴、擺脫美國控制的時代脈動，但這股脈動並沒有遍及所有歐盟國家，例如對西班牙等國家來說，憑藉低水準軍事支出享受美國的軍事保護傘、說直接一點就是「搭便車」，已經是其習以為常的北約、歐盟互動關係，這種立場也持續到了俄烏戰爭後的今日。

但對法國與德國兩個「歐洲一體化」最大引擎來說，防務與戰略自主卻是近年的重中之重。尤其是俄烏戰爭爆發後的法國，明顯推翻了默克爾（Angela Merkel）時期的戰略主軸，在援烏議題上立場積極，也利用戰爭的緊張態勢推動擴軍；法國的馬克龍（Emmanuel Macron）也不遑多讓，歐洲各國中，法國是第一個表態「向烏克蘭派兵」的國家，當然這更多是姿態表演，卻也體現法國在北約外，存在自己的安全議程與決策。

特朗普上任以來，美歐針對烏克蘭的戰略裂痕，更是給了法德領導人「積極表現」的空間。特朗普為迫使烏克蘭同意停火，一度斷絕對烏軍援，歐洲各國卻在法國、德國、甚至英國的協調帶領下，繼續維持對烏軍援，甚至表態額度會在未來持續增加。

圖為2025年5月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、法國總統伊馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer），在基輔向陣亡烏克蘭陣亡將士紀念牆獻花致意。（Retuers）

但有趣的是，北約的當前復甦，同樣強化了歐洲內部潛藏許久的軍事競爭。德國眼下的大擴軍，表面看來是響應北約要求，其實更多是要推翻二戰之後的傳統束縛，恢復自己在歐陸的傳統軍事地位，而這不可避免會引發法國緊張。於是在整個俄烏戰爭動態下，可以發現德法一方面高喊歐洲自主，卻又各自在涉烏動態上持續加碼的暗自較勁。正如美國在開戰後對波蘭等北約東翼的軍事挹注，明顯也有瓜分法德歐洲影響力的用意。

而不論是美歐的權力博弈、法德的領導地位競爭，都從各自角度影響了北約與歐盟的協調。根據詹姆斯·莫羅（James D. Morrow）構建的「自主—安全交易模型」（The Autonomy-Security Trade-off Model），非對稱性聯盟比對稱性聯盟更容易維持，因為在非對稱聯盟下，大國、小國對自主性與安全的需求有所不同：大國要自主性、小國要安全，因此小國會以出讓自主性為代價，獲取大國提供的安全保障。莫羅因此指出，成員國的實力變化不利於聯盟維持，因為這必然導致「自主性—安全」平衡關係的失調。

基本上這就說明了，為何冷戰時期以美國為首的北約能夠穩定統攝歐洲各國，因為在美蘇兩強格局下，歐洲對蘇聯的真實恐懼凌駕超過對戰略自主的追求，所以能心甘情願服從美國領導；但冷戰結束後，美歐俄一度有過和諧時光，歐洲防務一體化的發展既強化歐盟安全主體的身份，更推動對於戰略自主的追求，這種變化也不斷衝擊以北約為代表的傳統歐美互動的非對稱性。

整體來說，如今的歐洲安全出現三組權力脈動：美國雖要求各國提高軍事開支，卻無意放棄北約對歐洲的統攝；法德都在軍事領域有所擴張，但這更多是為自身安全議程服務，不論是解禁二戰後的傳統束縛，或是強化歐洲自主；波蘭等北約東翼作為對俄新前線，也在美國挹注下持續武裝，未來角色同樣不容忽視。歐洲未來誰說了算，眼下還是耐人尋味的大哉問。