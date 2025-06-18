以色列伊朗續互攻　法國俄羅斯斥以加劇地區不穩　籲外交解決衝突

以色列與伊朗續互攻，來到加拿大參加七國峰會的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（6月17日）談到中東局勢，他反對用暴力對待德黑蘭政權，認為局勢或進一步升級令整個中東不穩。俄羅斯外交部則譴責以色列續襲擊伊朗實屬非法，強調通過外交手段解決伊朗核問題是解決衝突的唯一途徑。



路透社報道，馬克龍指出，法國不希望伊朗擁有核武器，但強調今次事件中最大錯誤在「試圖通過軍事手段改變德黑蘭政權」，還指美國和北約盟國在伊拉克和利比亞強行進行的政權更迭是過去犯下過的錯誤，不應該重蹈覆轍。

俄羅斯外交部則指，當局相信締約《不擴散核武器》的伊朗願與美國接觸進行談判，以尋求解決方案做出的準備，消除了當局對核計劃的疑慮，強調莫斯科相信解決方案只能通過外交和談判實現。

2025年6月17日，圖為伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）在伊朗受以色列襲擊後在一處廢墟中搜尋倖存者。（Iranian Red Crescent Society Via Reuters）

克里姆林宮日前表示，俄羅斯有意在以色列與伊朗衝突中出力擔當調解人，而早前所提出的將伊朗的鈾儲存在俄羅斯的提議仍有效。